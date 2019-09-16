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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artışla yüzde 13 oldu- Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçti- İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan yükseldi

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,4 puan yükselerek yüzde 24,8 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

20102011201220132014201520162017 20182019
Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,7
Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7
Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1
Nisan11,39,38,28,799,69,3 10,5 9,6 13
Mayıs10,38,97,68,28,89,39,410,2 9,7 12,8
Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13
Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8
Ağustos10,68,58910,110,1 11,3 10,6 11,1
Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4
Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6
Kasım10,28,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3
Aralık10,699,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5
Yıllık11,19,18,499,910,3 10,9 10,9 11

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
  1. Haziran 2019
  2. iş gücü istatistikleri
  3. TÜİK

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