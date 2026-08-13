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Yerel İş görüşmesine giderken can vedi
Yerel

İş görüşmesine giderken can vedi

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İş görüşmesine giderken can vedi

Antalya'da meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında arkadaşının yanına iş görüşmesine giden Mehmet Kaplan (22) motosiklet ile yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00 sularında Serik ilçesi Gaziler yolunda meydana geldi. Gaziler Mahallesi'nde oturan ve bir hafta önce kepçe ehliyeti alan Mehmet Kaplan, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan bir arkadaşının yanına iş görüşmesine motosikleti ile iş görüşmesine giderken motosikletin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkaran tarlaya uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri ve savcılığın olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Kaplan'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Kaplan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Gaziler ilçesinde ailesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi oğullarının motosiklet kaskının sürekli taktığını söyledi. Kaza anı güvenlik kamera görüntülerini araştırdıklarını da belirten acılı aile, "Kısa bir süre önce kepçe operatörlüğü ehliyetini aldı. İş görüşmesi yapacaktı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

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