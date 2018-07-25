İş dünyasıyla istişare
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de işadamları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:00
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de işadamları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul’da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra Murat Ülker, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Kazım Türker, Tuncay Özilhan ve Mehmet Cengiz’in de bulunduğu 30’a yakın işadamının katıldığı belirtildi.
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