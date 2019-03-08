İş dünyasının öncü isimleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, şehrin önde gelen STK ve iş sektörünün önde gelen temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelerek ilin kalkınması için birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Toplantıya ev sahibi sıfatıyla Erzurum Ticaret Borsası (ETB)Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum MÜSİAD Şube Başkanı Fuat Demir, Erzurum Ticaret Odası (ETSO) Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili Fatih Çiftçi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreteri Murat Karapınar, 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. Ersin Karaman, Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akgüloğlu, Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Erzurum Sivil Toplum Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güvenli katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tebrizkapı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve şehrin önde gelen Sivil Toplum kuruluşları (STK) Temsilcileri le iş sektörünün önde gelen isimleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda Başkan Oral Erzurum’un kalkınması, gelişmesi için birlik olmanın önemine dikkat çekerek, Erzurum ekonomisinin gelişmesi ve daha güçlü olması için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Başkan Oral: “Şehrin öncelikli sorunlarını ön plana çıkarmalıyız”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin gelişmesi, kalkınması ve öncelikli sorunlarını belirlemek için toplandıklarını belirterek, “Geçtiğimiz ay MÜSİAD Erzurum Şubesi tarafından ilkini yaptığımız ve bugün ikincisini yapmak için toplandığımız kahvaltılı toplantımıza hoş geldiniz. Önceliğimiz Erzurum. Bugün burada ilimiz adına ne gibi adımlar atabiliriz, ne gibi çalışmalar yapabiliriz bunları muhatapları ile istişare edeceğiz. Ekonomik kalkınma literatüründe mevcut kaynakları yönetmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla geleneksel, gelişmeci ve yapısal yaklaşımları birleştirme eğilimi göstereceğiz. Tabiri caizse üzerimizdeki ölü toprağını da atacağız. Esnafın, sanayicinin, vatandaşın hepsinin bir sorunu var. Bizler bu sorunları burada konuşarak, istişareler yaparak, siyasi muhataplarına iletmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve üniversitemizin değerli temsilcileri burada. İlimiz için bir araya geldiğimiz ve Erzurum için birlik olduğumuzu gösterdiğimiz en güzel örnek olan bu toplantıların devamından yanayız. İnşallah İlimizin Tarımına, Ekonomisine, hayvancılığına bir katma değer sağlayabilirsek ne mutlu bizlere.” dedi.

Demir: “Bu şehirde ciddi bir beraberliğe ihtiyacımız var”

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ise “Bu şehir ciddi bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu nedenle bu gün burada sizlerle bir araya geldik. Şimdi biz burada tüm iş adamları, STK’lar, yöneticiler bir araya gelip, sorunları tespit edip, sorunlar üzerine çözümler üreteceğiz. Bu yolda yatırım alanında çalışmalar yapma gayesindeyiz.” dedi.

Başkan Akgül: “Vatandaşın korunması noktasında adımlar atmalıyız”

Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akgüloğlu ise ekonomik sıkıntıların hem vatandaşı, hem esnafı zorladığını belirterek, “Vatandaşın dolayısıyla esnafın vergi noktasındaki yükümlülükleri çok ağır. Sermaye darlığının hissedildiği bir ortamda, vatandaşın ve esnafın korunması için bir takım çalışmalar yapılmalı. Bugün burada birlikte ortak bir akıl çıkarmalıyız.” dedi.

Başkan Ergüney: “STK”ların bir araya gelmesi Erzurum için güzel bir tablo”

1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney ise STK”lar olarak bugün burada Erzurum için güzel bir tablo oluşturduklarını ifade ederek “Birlikten kuvvet doğar. Bizler bunun farkındayız. Bunun içinde ortak sorunlar belirlemeliyiz. Kendi kurumlarımızın sorunlarını değil Erzurum’un sorunlarını bugün burada tartışmalıyız. Çıkacak sonuca göre de ortak fikir ve beyanları belirleyip, siyasilerimize bu konuları tüm detayları ile aktarıp, bunların takipçisi olmalıyız” şeklinde konuştu.

ESTP Başkanı Güvenli: Doğu adımlar atılmalı

Erzurum Sivil Toplum Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güvenli, STK işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Erzurum’un bir önceliği olmalı. Bugün burada Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin bir araya gelmesi şehrin kalkınması noktasında önemli bir adım. Şehrin dinamiklerinin Sivil toplum kuruluşlarının adımları ile harekete geçtiği aşikârdır. Bu anlamda burada Erzurum için faydalı olabilecek doğru konuları doğru adımlarla yürütmemiz lazım. İlimize 300 km mesafede olan 4 ülke var. Bunların potansiyelinden neden yararlanmayalım.” dedi.

Doç.Dr. Karaman: “Sürdürülebilir bir ekonomiyi amaçlamamız lazım”

Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman ise ekonomik anlamda sürdürülebilir bir çalışma yapılmasının Erzurum’un ticari ve ekonomik anlamda kalkınma reçetesi olacağını ifade etti. Doç. Dr. Karaman “STK, üniversite işbirliğini önemsediğimizi her toplantımızda vurguluyoruz. Bugün burada bunun çok güzel bir örneği ile karşı karşıyayız. Erzurum’a ne yapılabilir, Erzurum’u dijital bir yapıya nasıl sokabiliriz nasıl bir dönüşüm yapabiliriz bunları konuşalım. Ortak amacımız üst bir akıl ile olumlu çalışmalar yapmaktır” dedi.