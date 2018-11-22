İş dünyasının nabzı MÜSİAD EXPO’da atıyor

Mehmet Canıtatlı / Buğra Kardan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo’da bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla dün başladı. Açılışta konuşan Bakan Varank, etkinliğin, Türkiye’nin en büyük uluslararası karma ticaret fuarı olduğunu söyledi.

8 bin yabancı katılımcıyı ağırlıyor

Etkinlikte bu yıl 140 farklı ülkeden, sekiz binin üzerinde yabancı katılımcının ağırlandığını dile getiren Varank, organizasyon boyunca geçmiş yıllarda olduğu gibi çok verimli ticari ortaklıklar ve yatırım iş birlikleri kurulacağından en ufak bir şüphesi olmadığını vurguladı.

Varank, etkinlikle Türkiye’den çok güzel bir mesaj verdiklerini, küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, yeni iş birliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşinde olduklarını vurguladı.

Kollektif çabaya ihtiyaç var

Ticaret savaşının galibinin olmayacağını kaydeden Varank, “Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı yönlü revize ediliyor. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlar da bu çabanın somut çıktılara dönüşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

Teşviklerden yararlanın çağrısı

Bakan Varank, uyguladıkları istikrarlı politikalarla 16 yılda 201 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye yönelik politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.

Türkiye’de yatırım yapan ve üreten her firmanın Türk firmalarından farksız olduğunu vurgulayan Varank, “Dolayısıyla buradaki yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım” çağrısında bulundu.

2 bin KOBİ ile ekonomiye 200 milyar $’lık katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 17’ncisini düzenledikleri MÜSİAD EXPO’nun, dünyanın en geniş katılımlı fuarlarından biri olduğunu söyledi. Bu yıl MÜSİAD olarak çalışmalarını kuruluş amaçlarına en uygun gelen “Meselemiz Türkiye olsun” ve “Birlikte kazanalım” iki temel düsturu üzerinde birleştirdiklerini ifade eden Kaan, Türkiye için değer üretmeye devam ettiklerini söyledi.

MÜSİAD olgunluk çağında

Kaan, “MÜSİAD bir pilot projedir. Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, ‘ben’ ile değil ‘biz’ ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. Bu yüzden MÜSİAD, artık olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur” dedi.

Hedef yılda 200 milyar $ katkı

MÜSİAD’ın zamanla kazandığı iş yapma tecrübelerini KOBİ yapıları ile paylaşıp yeni iş modelleri geliştirdiğini belirten Kaan, “Alman ekonomisinin yüzde 80’ini 20 bin KOBİ oluşturmaktadır. Biz de ülkemizde her yıl 2000 KOBİ firmamızı, orta ölçekli hale getirip, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Katılım altı kat arttı

MÜSİAD EXPO’ya katılımın, geçen yıllara oranla 6 kat artış gösterdiğini aktaran Kaan şöyle konuştu: “Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri olduğu kadar, Çin, Malezya, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkeleri ile, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, Kenya, Sudan gibi Afrika’nın bulunduğu 100 kadar farklı ülkeden katılımcıların ile dünya ticaretine yaptığımız çağrı çok açıktır beraber büyüyelim, beraber kazanalım. Bu vesile ile ticareti, diplomasi ve dostluk ile buluşturmak temel ilkemiz olmaktadır. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı işadamları ve devlet adamlarını konuk edeceğiz.”

Fuara Akit damgası

Yoğun katılımın olduğu fuarda Akit Medya Grubu’nun standı ilgi odağı oldu. Modern konseptiyle dikkat çeken Akit standı, fuarın ilk gününe damga vurdu.

Yeni Akit Gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin temsil edildiği standı, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, İBB Kültür AŞ, Albaraka, Eminevim, Kaanlar, Yıldız Holding, Hamidiye, TÜRSAB, Casper ve birçok öncü kuruluşun yetkilileri standımıza ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, gazetemizin Reklam Genel Müdürü Adem Şahin ve Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı tarafından ağırlandı. Samimi sohbetlerin edildiği ziyaretlerde, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Standımıza uğrayan Yeni Akit okurlarına, 96 sayfalık MÜSİAD EXPO ekimiz hediye edildi.

Mustafa Karahasanoğlu MÜSİAD EXPO’da

25 yıllık yayın tecrübesini fuara taşıyan Akit Ailesi de MÜSİAD EXPO’da okurlarıyla buluşuyor.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bugün saat 16.30’dan sonra MÜSİAD EXPO’yu ziyaret ederek 6. HALL’daki Akit Medya Grubu standında okurlarımızla bir araya gelecek.

Dün yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın okurlarla buluştuğu standımızda bugün yazarımız Atilla Özdür saat 13-17.00 arası okurlarımızla buluşacak.

Yarın da yazarımız Yavuz Bahadıroğlu 13-17.00 saatleri arasında okuyucularımızla bir araya gelecek.

Hüseyin Öztürk ise 24 Kasım Cumartesi günü saat 11-17.00 arası, Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Uğurlu ile Yayın Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Maden de saat 16.30’dan sonra okuyucularla sohbet etmek için Akit Medya Grubu standında olacaklar.