İş dünyasından yoğun katılım! Akit Medya Grubu’ndan iftar yemeği

Akit Medya Grubu, İstanbul’da Cemile Sultan Korusu’nda iş dünyasından birçok ismi iftar yemeğinde buluşturdu.

İftar yemeğinde konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, grubun dik duruşundan asla taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Akit’i Akit yapan işte bu dik duruşudur. Şer odakları ne kadar rahatsız olursa, biz görevimizi o kadar iyi yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullanarak Akit Medya Grubu adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayıp iftar programına katılanlara hoş geldiniz diyerek, 30 yılı aşkın süredir mazlumların gür sesi olan Akit'in, esen rüzgara göre yön değiştirenlerin aksine, her türlü baskı ve vesayete karşı milletin değerlerini savunma kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

Davete katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Akit’in "dosdoğru" çizgisini överken, "Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden bu ülke çok zarar gördü. Akit’in çizgisi kırılmayan bir çizgidir" dedi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Akit’i "medeniyet mücadelesinin yılmaz neferi" olarak niteledi. 28 Şubat’ın karanlık günlerinden bugüne milletin iradesine sahip çıkan Akit Medya’nın, Türkiye’nin en gür sesi olarak yoluna kararlılıkla devam edeceği bir kez daha tescillenmiş oldu.