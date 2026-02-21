  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!
Gündem İş dünyasından yoğun katılım! Akit Medya Grubu’ndan iftar yemeği
Gündem

İş dünyasından yoğun katılım! Akit Medya Grubu’ndan iftar yemeği

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit Medya Grubu iş dünyasından birçok ismi önemli bir iftar yemeğinde buluşturdu. İstanbul’da Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda protokol ismi katıldı. Önemli konuşmalar yapıldı, katılım ise bir hayli fazlaydı.

Akit Medya Grubu, İstanbul’da Cemile Sultan Korusu’nda iş dünyasından birçok ismi iftar yemeğinde buluşturdu.

İftar yemeğinde konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, grubun dik duruşundan asla taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Akit’i Akit yapan işte bu dik duruşudur. Şer odakları ne kadar rahatsız olursa, biz görevimizi o kadar iyi yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullanarak  Akit Medya Grubu adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayıp iftar programına katılanlara hoş geldiniz diyerek, 30 yılı aşkın süredir mazlumların gür sesi olan Akit'in, esen rüzgara göre yön değiştirenlerin aksine, her türlü baskı ve vesayete karşı milletin değerlerini savunma kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

 

Davete katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Akit’in "dosdoğru" çizgisini överken, "Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden bu ülke çok zarar gördü. Akit’in çizgisi kırılmayan bir çizgidir" dedi.

 

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Akit’i "medeniyet mücadelesinin yılmaz neferi" olarak niteledi. 28 Şubat’ın karanlık günlerinden bugüne milletin iradesine sahip çıkan Akit Medya’nın, Türkiye’nin en gür sesi olarak yoluna kararlılıkla devam edeceği bir kez daha tescillenmiş oldu.

Trendyol, Sepette İyilik ile Ramazan ayında dayanışmayı büyütüyor
Trendyol, Sepette İyilik ile Ramazan ayında dayanışmayı büyütüyor

Ekonomi

Trendyol, Sepette İyilik ile Ramazan ayında dayanışmayı büyütüyor

Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu
Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu

Gündem

Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu

Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi
Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi

Aktüel

Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi

Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!
Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!

Gündem

Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23