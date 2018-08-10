THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

İş dünyasından Yeni Ekonomi Modeli'ne tam destek

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. İş dünyası, yeni yol haritasına "tam destek" verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:07
İş dünyasından Yeni Ekonomi Modeli'ne tam destek

İş dünyası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli'ni değerlendirdi.

Güler Sabancı, Bakan Albayrak'a olan inançlarının tam olduğunu belirtirken, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik modeli oldukça doğru bulduğunu aktardı.

''KARARLI VE PİYASAYA UYUMLU''

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Bloomberg HT'ye yeni ekonomik modeli iş dünyasının olumlu karşıladığını, son derece kararlı ve piyasaya uyumlu bir program olduğunu belirtti.

SABANCI: İNANCIMIZ TAM

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı "Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatları verildi. İnanıyorum ki Eylül başında OVP açıklandığında hepimiz detaylara daha fazla hakim olacağız. Planın tek tek uygulanacağına ve ülkenin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır" şeklinde yorum yaptı.

''BİZ BAŞARILI BULDUK''

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar "Uzun yıllar kalacak altyapısal dönüşümden bahsedildi. Biz başarılı bulduk inşallah piyasa da bunu bu doğrultuda algılar. Şu an içinde bulunduğumuz süreçlerde hiçbir şeyi farklı yönüyle almak kimsenin menfaatine değil" diye konuştu.

PİYASALAR İSTİKRAR KAZANACAK

İTO Başkanı  Şekib Avdagiç"Bugün yapılan açıklamalar önemli ve değerli. OVP de açıklandıktan sonra piyasaların daha istikararlı bir sürece gireceğini bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:07
  1. Sabancı Holding
  2. Berat Albayrak
  3. Erol Bilecik
  4. Sekib Avdagiç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey evlat dehşeti! Defalarca bıçakladı
    1. Üvey evlat dehşeti! Defalarca bıçakladı
    2. Borsa, günü düşüşle bitirdi
    3. Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'den..
    5. Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme..
    6. Abdüllatif Şener'den skandal dolar..
    7. Dolar ne zaman düşer?
    8. İş dünyasından Yeni Ekonomi Modeli'ne..
    9. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    10. Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken..
    11. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    12. Vietnam'da alarm! 6 bölgede görüldü, 1..
    13. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    14. 'Osmanlı'yı parçalayanlar, bugün..
    15. Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı..
    16. Fethullah Gülen’in koruması İrfan..
    17. Başkan Erdoğan: Büyümeye devam edeceğiz
    18. Döviz sonrası çeyrek altında da yeni..
    19. Wall Street Journal'dan küstah Türkiye..
    20. İTO Başkanı Avdagiç'ten Bakan..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "