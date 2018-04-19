İş dünyasından seçime tam destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Seçimin senenin ilk yarısında yani 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018’in ikinci yarısını belirsizliğin ortadan kalkacağı, ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Seçimin erkene alınması ayrıca 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucu kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni daha erken bir tarihte hayata geçirip yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: “Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar. Yatırım kararları öne alınır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1,5 sene erken başlar. Dünyanın bu konjonktüründe ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler devam ederken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne bir an evvel geçmesi zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise: “İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 tarihinde seçim yapılması kararını iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz ve inanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır” şeklinde konuştu.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran: “Her alanda rahatlamaya, yerli ve yabancı yatırımlarını arttırmaya imkân tanıyacaktır. Tabii seçimin ardından alınacak kararlar da üretim ile ihracat artışı için önemli olacaktır.”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: “Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli, ‘seçim olacak mı, olmayacak mı’ tartışmalarını bitirdi. Netleşen seçim tarihi, üreticilerin ve yatırımcıların önünü görmelerini, projelerini devam ettirmelerini mümkün kılacaktır. Hayırlı olsun.”