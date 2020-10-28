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Ekonomi İş dünyasından Fransa’ya boykot çağrısına destek
Ekonomi

İş dünyasından Fransa’ya boykot çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam düşmanı ve Türkiye karşıtı Fransa’ya boykot uygulanması çağrısına iş dünyasından destek geldi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Erdoğan’ın çağrısına İslamofobiye ve sömürgeciliğe karşı duran toplumların olumlu karşılık vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:54:00 - 2020-10-28 09:54:49
İş dünyasından Fransa’ya boykot çağrısına destek

Akit  Ekonomi

İslam’a saldıran, Türkiye’yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki yağıyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Macron’un son çıkışlarının temelinde İslamofobi ve faşizm bulunduğunu ifade etti. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Macron’a hem de İslam düşmanlarına karşı takındığı tutumu pozitif karşıladıklarını belirtti.

Tepki büyüyor

Macron’un siyaseten yaslandığı kesime mesaj vermek ve gücünü arttırabilmek adına beraber yaşadığı Müslüman toplumları hiçe sayarak birtakım açıklamalar yaptığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti: “Macron; ‘Kur’an yeniden yazılmalıdır’ gibi beyanları, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) ve dinimize yönelik hakaretlerin yer aldığı karikatürleri desteklemektedir. Bunlar, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ne kadar bilgisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Macron, ayrıca Müslümanlara karşı duyduğu nefreti ve ayrımcılığı ortaya koymaktadır. Aynı Macron, sömürgecilik anlayışıyla Libya’da, Suriye’de, Ermenistan meselesinde ve Akdeniz’de kışkırtıcı politikalar izlemekte adeta ateşi körüklemeye çalışmaktadır.”

Erdoğan'ın kararı yerinde

Aydın, Macron gibi dünya barışına ve huzuruna zarar verecek şahısların gerekli dersi almaları adına Erdoğan’ın Fransa’ya yönelik boykot kararının yerinde olduğunu kaydetti. Aydın, “Boykot kararına Türkiye’nin yanı sıra İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran; barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı” diye konuştu.

Adım atın

ASKON Genel Başkanı Aydın, iş dünyasına ise “Fransa’ya ihracatımız 6.4 milyar dolar, Fransa’dan ithalatımız 5.1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade Fransız muhataplarınızla görüşerek Macron’un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmanız gerekiyor” diye seslendi.

Davete kayıtsız kalınmamalı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün de Erdoğan’ın boykot davetine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Düzgün, şu görüşleri paylaştı: “Fransa’dan yükselen İslam karşıtlığı, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel ilkelerle bağdaşmayacak bir şekilde devam ederek kutsal kitabımıza ve Hazreti Muhammed’e (SAV) yönelik çirkin saldırılara dönüşmüştür. Gelinen aşamada Fransa’nın ‘Türk markalı mal satın almayın’ çağrısına karşılık verilmelidir. Sayın Erdoğan’ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykota duyarsız kalınmamalıdır. Yerel gıda perakende zincirlerinin en büyük çatı örgütü ve yerel ekonominin lokomotifi TPF olarak Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısını destekliyoruz

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