İş dünyasında kabine heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz’da yemin edip yeni kabineyi açıklayacak. Erdoğan’ın kabinede teknokratların yanı sıra şirket CEO’larına da yer vereceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede Temel Kotil, Murat Kurum, Mehmet Büyükekşi’nin adı zikrediliyor. Üretim ve ihracat ailesinden gelen, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere bakanlık görevi verilme ihtimali sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

RİSK ALABİLMELİ

Yeni Akit’e konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, ekonomi yönetiminde bürokrasiyi iyi tanıyan, ticaretin kurallarını bilen bir bakanın yer alması gerektiğini belirtti. Yarar, “Yeni kabinede yer alacak, ekonomiye yön verecek aktörler risk alabilmeli, elini taşın altına koyabilmeli. Bakanlık için üreticiler, ticaret erbapları biçilmiş kaftan. Çünkü bunlar risk alırlar, reel dünyayı iyi tanırlar” dedi.

ÜRETİCİYİ İYİ TANIMALI

Ekonominin dinamik olduğunu vurgulayan Yarar, şunları kaydetti: “Yeni duruma adapte olabilen, şokları kolayca atlatabilen şirket patronları ülkemizi başarıyla yönetebilir. Malum şu anda en büyük sorunumuz dış ticaret açığı. Bu sorunu aşmak, ihracatımızı ileri taşımak için üreticiyi iyi tanıyan, üretimin içinden gelen birisinin veya birilerinin ekonomi yönetimini devralması gerektiği hakikat. Kuşkusuz ki böyle bir adım 2023 hedeflerine önemli bir katkı sunar.”

YENİ DÖNEME ALIŞMAK ZOR

MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı ve Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girildiğini dile getirerek, “Bu döneme alışmak kolay olmayacak. Daha evvel kabine, parlamentoda görev yapan vekillerden teşekkül ederdi. Bu devir kapandı. Bundan böyle yatırımcıları, CEO’ları kabinede göreceğiz” ifadelerini kullandı. Bir dönem AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda (MKYK)’da görev yapan Bolat, üretici ve ihracatçıların birikiminin Ankara’ya taşınması gerektiğine işaret etti.

TECRÜBE ÖNEMLİ

Siyasetin sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Bolat, şöyle konuştu: “CEO’lar reel sektörün içinde olup, ekonominin hangi yöne evrildiğini net bir şekilde görüyorlar. Gelir ve gider yönetiminde, hedef belirleme ve çalışanlara moral aşılama gibi konularda tecrübeliler. Tabii ekonominin dümenini de yer almak sorumluluk gerektiriyor. Üretim ve ihracat ailesinden Ankara’ya geçen isimler için bir yandan kamu yönetimi diğer yandan da kabine ve parlamentoyla ilgili görevleri yürütmek, hiç de kolay olmayacak. Yani yük ağır. Ama bu yük tecrübeyle güç olsa da kaldırılır.”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da, iş dünyasından 2-3 kişinin kabinede yer alması gerektiğini söyleyerek, “Bakan olması muhtemel işadamlarımızın mali disiplin odaklı bir politika eksenin de ilerlemesi ve reel piyasayı bilmesinde yarar var”dedi.

GÖZLER 24 TEMMUZ’DA

Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi akşamı açıklayacağı kabinesinde yer alacak ekonomi yönetiminin faizle mücadele konusunda üreteceği politikalar merakla beklenirken, piyasa oyuncularının gözü kulağı Merkez Bankası’nın (MB) 24 Temmuz’da düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Uzmanlar, yaşanan sürecin PPK’nu yeni bir faiz artırımına zorladığını, hükümetin ise yüksek faizden kaynaklı faturanın kabarmaması ve bunun büyüme hedeflerine olumsuz etki yapmaması için kısa sürede radikal tedbirler alıp yürürlüğe koyacağı beklentisini dile getirdi.