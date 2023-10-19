İş dünyasına müjde: Artık iş yaptığın her işletmeyi tanıyabilirsin

Finansal hizmetlerden sosyal ilişkilere, yüz yüze iletişim kurmadan sanal ortamlarda iletişime geçmek ve iş yapmak artık yaşadığımız dönemin yeni normali olarak kabul ediliyor. Bu nedenle karşılıklı doğrulama ve tanıma işlemlerine yönelik talep hızla artarken “Uzaktan Müşteri Edinimi” ya da “Müşterini Tanı” (Know Your Customer - KYC) olarak tanınan teknolojik hizmet büyük bir önem kazandı. Şimdi ise sırada “İşini Tanı” (Know Your Business – KYB) hizmeti var. Terim işletmelerin çalıştıkları ya da çalışmayı planladıkları diğer işletmeleri tanımak için yapmaları gereken kimlik tespiti ve doğrulama işlemlerini ifade ediyor.

KYC’den sonra şimdi sırada KYB Var

Türkiye’de KYC teknolojisi deyince ilk akla gelen isim olan Identify, Almanya’da edindiği 12 yıllık tecrübesinden yola çıkarak şimdi de KYB teknolojisini finansal hizmetler sektörünün kullanıma sundu. KYB’nin işletmelerin kimliklerinin yasal olarak doğrulanma süreci olduğunu söyleyen Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan, tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının Identify gibi bu hizmeti veren kuruluşlarca yapılmasını düzenleyen yasaların geçtiğimiz aylarda çıktığını hatırlatıyor. Arıcan, “Identify artık sadece şahısların değil uyumlu teknolojisi sayesinde tüzel kişilerin de kimliklerini doğrulayabiliyor. KYB süreçleri işletmeler için kritik bir öneme sahip çünkü finansal güvenliğin yanı sıra yasal zorunluluklara uyumlu olma ve operasyonel anlamda verimliliği artırma gibi çok önemli işlevlere sahip. KYB bir işletmenin diğer işletmelerle olan doğrulama sürecindeki bir yöntem iken, KYC işletmenin diğer kişilerle olan doğrulama süreçlerinde kullanılıyor. İşte bu nedenle işletmeler KYC ile müşterilerini tanırken iş ortakları hakkında bilgileri ise KYB üzerinden edinebiliyorlar.” dedi.

Gelecekte tüm sektörlerde kullanılacak

KYB teknolojisini kullanan bir işletme, müşteri ilişkilerinde yasal uyumluluk ve rekabet avantajıyla sektörde öncü konuma yükseliyor. Identify, entegrasyon ve uyumluluk süreçlerinde işletmelere uçtan uca, tam donanımlı hizmet sağlıyor. Bu sürece dahil olan işletmeler riskleri en aza indirdikleri için sektörlerinde rekabet avantajı kazanıyorlar.

Identify’ın başta finans, sigorta, kripto, e-ticaret sektörlerine yaygın hizmet verdiğini hatırlatan Arıcan, “Identify müşterilerine öncesinde sadece KYC hizmeti sunuyorduk. Artık yasal uyumluluklara bağlı olmak koşuluyla hem KYC hem de KYB hizmeti sunuyoruz. KYB yasal zorunluluklar nedeniyle halen ağırlıklı olarak finansal kuruluşlarca kullanılıyor. Özellikle kara para aklamanın önüne geçiyoruz. Gelecekte tüm sektörlerde ticari ilişkilerin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için yaygın olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Üstün Ar-Ge gücümüz sayesinde her sektöre yönelik çözüm geliştirme becerimiz var. Hizmet kalitemiz ve teknolojik üstünlüğümüzle büyük bir hızla büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

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