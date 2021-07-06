İş dünyası yeşil dönüşüme uyum için çalışmalarını artırdı

Atıkların bundan sonraki süreçte herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Gülle, “Dünyamıza, suyumuza, göllerimize, denizlerimize ve yeşilimize sahip çıkmalıyız. Bu, sokaktaki vatandaşın da sanayicinin de devletin de birinci görevi. Dünyayı tüketmeden üretmemiz lazım. Bunun için de ‘sıfır atık’ her yerde yaygınlaşmalı” diye konuştu. “Devletin bu konudaki destekleri artmalı” diyen Gülle, atıkların aslında birer ham madde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Şişe, tekstil, kağıt, plastik gibi dönüştürülebilir bütün ürünler çöp olarak atılmamalı, bunların atık olarak biriktirilmesi gerekiyor. Böyle olsun ki dışarıdan biz bunları ithal etmek durumunda kalmayalım. Bundan da bizim firmalarımız etkilenmesin. Denizlerde müsilajla uğraşırken bütün bunların da aynı hassasiyetle uygulanması gerekiyor. Gün bugün, yarına ertelerseniz, motivasyonu düşürürsünüz. Bugün kamuoyunda ciddi hassasiyet var. Suçluyu aramak yerine, sadece yapılacaklara odaklanıp bunu çözmemiz gerekiyor.”