İş dünyası yeni kabineyi olumlu karşıladı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlamasıyla, Türk iş dünyası da ekonomiye yeni bir soluk gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Devletin ağır bürokrasiyi ve yetki karmaşasını ortadan kaldırarak özel sektörle doğrudan ilişki içinde bir şirket yönetme sistemine geçtiğini aktaran iş dünyası, bu durumun üretim, istihdam, yatırım ve ihracatta ciddi atılımların habercisi olduğunu belirtti. İnşaattan tekstile turizmden perakende sektörüne kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki iş dünyasını temsil eden liderlere göre, finansal piyasalarda da Türkiye'nin hem güvenli liman algısının hem de kredibilitesinin daha fazla yükseleceği belirtiliyor. Orta gelir tuzağından ülkemizi çıkaracak en önemli eşik taşı olarak görülen yüksek katma değerli üretimde de ciddi atılımlar bekleyen iş adamları, bu sayede 2023 yılına yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu ekonomik hedeflere ulaşmanın kolaylaşacağını vurguluyor. Bunun yanında iş dünyası temsilcileri yeni dönemdeki yapısal reformlar, milli sanayi hamlesi ve Türk şirketlerinin dünya ile entegrasyon hızını artıracak uygulamalara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlığa dikkat çekti.

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, yeni sisteme ilişkin açıklamasında istikrara vurgu yaptı. Doğan, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yürütmenin etkinliğini artıracak, siyasi istikrar ve kuvvetler ayrılığı açısından parlamenter sisteme göre daha pratik, daha demokratik ve daha faydalı olduğunu düşündüğümüz bir sisteme geçilmiş oldu” ifadelerini kullandı. Doğan, daha hızlı karar alan ve uygulayan mekanizmaları ile Türkiye’nin yakın ve orta vadede hedeflerine daha kolay ulaşacağını aktardı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem yürütme hem de devlet refleksinin hızlanacağını söyledi. Avdagiç, yeni sistemin ekonomiye yansımalarını şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda KHK çıkarabilecek. Yapısal reformlar, milli sanayi hamlesi ve dünya ile entegrasyon hızımız artacak. Ekonomi yönetimi direkt Cumhurbaşkanı’nın atadığı yapıya bağlı olacak. Ekonomide çok başlılık sona erecek. Müsteşar-Bakan- Başbakan zinciri kısalacak. Siyasi çekişmeler ve yetki karmaşasının sebep olduğu zaman ve enerji kaybı son bulacak. Bakanlar dışarıdan seçilebileceği için en iyilerin göreve gelme imkanına sahip olunacak.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni sisteme ilişkine, “Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak yeni yönetim sistemi, Güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade ediyor” dedi. Kaan, şöyle devam etti: “17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi FETÖ eliyle organize edilen hain girişimlere karşı dik duruşu ve güçlü liderlikle halkına güven, dünyaya ise ülkemizin birliğine yönelik önemli mesaj veren Yeni Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına inancımız tamdır.”

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Hüseyin Karahan, yeni sistemi ülkemizin ileriye yönelik attığı bir adım olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizi çok başlılıktan kurtarıp daha organize bir yapıya sokacağının altını çizen Karahan, “ 2023 hedeflerine ulaşmak adına yeni sisteme geçmek oldukça önemliydi. Milletimiz bürokratik oligarşiden çok çekti, yeni sistemle birlikte daha önce devlet kademesinin de şikayetini sık sık dile getirdiği bürokratik oligarşiden de kurtulacağız. Bu sürece geçişte zaman kaybetmemek adına atılan adımlar yerinde” şeklinde konuştu.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye artık farklı bir yönetim sistemine geçti. Biz dün olduğu gibi bugün de ülkemizin kalkınması gelişmesi için hep beraber çaba harcayacağız. Başarı çıtamızı daha da yukarılara taşımak için yeni bir oyun kurgulamak, iş yapma modelimizi değiştirmek zorundayız. Türk hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10’dan yüzde 25’e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Anadolu’nun her tarafını üretim üssü, İstanbul’u ise moda merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Türkiye’nin refah düzeyinin arttırmasının yolu da markalı ve katma değerli ihracattan geçiyor. BMD üyesi markaların 2017 sonu itibarıyla 110 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunuyor. 2018’de markalarımız yurt dışında her gün ortalama iki yeni mağaza açıyorlar. Biz yurt dışında büyüdüğümüz ve markalı ihracatımızı arttırdığımız ölçüde ülkemize çok daha fazla fayda sağlayacağız. Markalarımızın önünde engel olarak duran konulara yeni ekonomi yönetimi ile beraber hızla çözüm bulacağımızı inanıyorum.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu: Kamu yönetiminde istenen dönüşümün sağlanması TGSD olarak 2023 için ortaya koyduğumuz 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yılda 40 milyar dolarlık üretim yapan ve 17 milyar dolarlık ihracata imza atan bir sektör olarak bugüne kadar hükümetlerimizle hep işbirliği halinde çalıştık. Yeni dönemde de bu işbirliği ve dayanışmanın devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum.