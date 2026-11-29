Toplantıya; DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Elif Esen ile Hasan Karal, Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Kerem Altun, GİSİAD yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Sivil Toplum ve İş Dünyası Diyaloğu Vurgusu

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda; üretim, yatırım iklimi, küresel ticaret ağları ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik kalkınmadaki yapıcı rolü üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programda söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının karar vericilerle sağlıklı bir iletişim hâlinde olmasının önemine değindi. Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika eksenindeki jeostratejik konumuna, diplomatik temsil ağına ve ulaşım altyapısına dikkat çeken Babacan; küresel ölçekte teknoloji ve ekonomi rekabetinin hızlandığı bu dönemde Türk özel sektörünün kendisini doğru konumlandırmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. İş dünyasının talep ve beklentilerinin karar alıcılara etkin bir şekilde aktarılmasında GİSİAD gibi sivil toplum yapılarının üstlendiği köprü vazifesine işaret eden Babacan, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelle geleceğe umutla bakması gerektiğini belirtti.

"Köklerden Geleceğe" Vizyonuyla Ortak Akıl

GİSİAD’ın "Köklerden Geleceğe" vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının gelişimine katkı sunacak her türlü yapıcı diyaloğu ve istişare kültürünü önemsediklerini belirten GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya ise nazik ziyaretleri ve paylaştıkları kıymetli değerlendirmeler dolayısıyla Ali Babacan’a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.