İş dünyası üçüncü kez Düsseldorf’ta buluştu

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, dün Türk ve Alman iş insanlarını Düsseldorf’ta bir araya getirdi. Üçüncü kez gerçekleştirilen buluşmada, iki ülke arasındaki iş ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, kısa sürede iş çevreleri tarafından kılavuz olarak görülen bir yayın haline geldi. Aldığı bu güçle Almanya’daki iş insanlarına da dokunan dergi, 2022 yılında Köln’de başlattığı buluşma serisine Düsseldorf ile devam ederek büyük bir başarıya imza attı. Bir kez daha Düsseldorf buluşmasıyla ses getiren dergi, yeni fırsatları mercek altına aldı.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapmayı planlayan iş insanlarını aynı çatı altında topladı. Derginin aynı zamanda Almanya için hazırladığı "Almanya’da İş Dünyası" özel sayısı da okurlarıyla buluştu.

“DTİK’in tanıtımı daha çok yapılmalı”

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toprak, Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Almanya serüvenine 2022 yılında Köln ile başladığını ve oldukça dikkat çektiğini belirterek, “Almanya ve Türkiye olarak ayrılmaz iki ülkeyiz. Dolayısıyla Almanya’yı ve buraya yatırım yapmış ya da yapacak olan iş insanlarını önemsiyoruz. Bu sebeple de bugün burada fırsatları konuşmak üzere buluştuk. Bu buluşmalardan da yeni sinerjiler, katılımlar ve imkanlar doğsun istiyoruz. Bu etkinliklerimize başından beri destek veren ve bizimle birlikte olan Kemal Şahin, geçtiğimiz günlerde yapılan bir seçimle Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilciliği görevine getirildi. Biz de istedik ki bu etkinliği birlikte yapalım. DTİK, DEİK bünyesinde oluşan ve Türkiye’nin gelecekte çok önemli gördüğü atılımları yapması beklenen önemli bir kurum. Bu kurumun da tanıtımı daha çok yapılsın istiyoruz. DTİK Almanya Temsilciliği ile yaptığımız bu etkinlikte üçüncü Almanya buluşmasını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı”

Buluşmanın ev sahipliğini üstlenen Kemal Şahin, DTİK’in faaliyetlerine ve başkanlık sürecine değindi. Şahin, “2023 Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, 4 bin katılımcı ile gerçekleşen büyük kurultayda, dünya genelinde bölge ve ülke temsilcileri seçildi. Dünyada 6,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız var. Ben de 3,5 milyon Türk’ü temsil edecek ‘Almanya Temsilcisi’ oldum. Türkiye ve Almanya çok güçlü ticaret ilişkilerine sahip. Ve aynı zamanda Almanya, Türkiye’nin AB içindeki en önemli ticaret ortağıdır. Türk-Alman ekonomik ilişkileri son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrediyor. Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 55 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sene 60 milyar dolar bekliyoruz. Türkiye’de 8 binden fazla Alman firması faaliyet gösteriyor. Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya’nın payı 25 milyar dolar. Almanya’da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci yılda 80 milyar euro ciro yapıyor. 500 bin kişiyi istihdam ediyor” şeklinde konuştu.

“Almanya’daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak için çalışacağız”

Turizm konusunda ise Almanya’nın en güçlü pazar olduğunu aktaran Şahin, Almanya’daki Türkler de dahil ülkemize 10 milyon turist geldiğine dikkat çekti. DTİK’in yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesi ve güçlenmesini hedeflediğine belirten Şahin, “Ben aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulundayım. DEİK-DTİK iş birliğiyle konferanslar yapacağız. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için çalışacağız. DTİK, yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda Türk şirketlerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlayacak. 2023 Eylül’de seçildiğimizden beri Almanya’nın en önemli eyaleti NRW’den başlayarak birçok şehirde toplantı yaptık. Şehir temsilcilerimizi belirlemeye ve üye kazanmaya çalıştık. Geçtiğimiz Nisan ayında Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Bremen ve Kiel şehir temsilcilerimizi atadık. Onlara bugün yapacağımız törenle sertifikalarını takdim edeceğiz. Önümüzdeki aylarda diğer önemli şehirlerimiz için de temsilciler atayacağız. Bu temsilcilerimizle birlikte bulundukları bölgelerde Türk iş dünyası ile bir araya gelip DTİK’i, kendimizi, faaliyetlerimizi ve misyonumuzu anlatıp bu networke katmak için çaba sarf edeceğiz. Güçlü bir yapılanmayla, kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağız. Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız. Türk iş insanlarına, Alman pazarındaki fırsatları sunacağız. Alanında uzman kişilerle girişimcilerimizi buluşturacağız. Bilgi alışverişi yapmalarını sağlayacağız ve değişik konularda konferanslar yapacağız. Ayrıca Almanya’daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile güçlü iş birlikleri yapacağız” diye konuştu.

“Eğitime önem veriyoruz”

İlgilenecekleri en önemli konulardan birinin de göçmen öğrencilerin iyi eğitim alması ve iyi kariyer yapmalarına yardımcı olmak olduğunu aktaran Kemal Şahin, “Biz zaten kendi vakfımız Stiftung Bildung Eğitim ile lise ve meslek lisesindeki çocuklara örnek mentörler gönderiyoruz. Onların gelişmesine ve yeteneğine göre meslek seçmesine katkı sağlıyoruz. Gençlik platformu TD Platform’la da üniversiteli ve bitiren öğrencilere iyi kariyer imkanları oluşturuyoruz. Değişik konferanslara Alman otoritelerini de davet ediyoruz. Böylece yetişen gençlerimizin Almanya’da üst düzey pozisyonlara ve siyasi etkin makamlara gelmelerine yardım ediyoruz. DTİK’de 90’ı aşan ülke temsilcisi bulunuyor. DTİK olarak amaçlarımızdan biri de Almanya’daki Türk iş insanı ile örneğin Çin’deki bir Türk iş insanın bizim aracılığımızla bir araya gelmesi, ticaret ve yatırım ilişkisi kurmasını sağlayabiliriz. DTİK bunu yapacak alt yapıya sahip. DTİK üyelerimiz, sadece Türkiye’den ve yaşadıkları ülkeden değil DTİK ağının yayıldığı tüm ülkelerden haberdar olacaklar. Diğer ülkelerdeki iş ve kariyer fırsatlarından da yararlanabilecekler. DTİK, güçlü bilgi ağı ve geniş imkanları sayesinde sizlerden gelen istek ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilecek. DTİK olarak iş insanları ve yatırımcıların yanı sıra ‘Genç DTİK’ projesiyle öğrencilere ve ‘Friends of Türkiye’ projesiyle de Türk dostu yabancı vatandaşlara da ulaşıyoruz” dedi.

“Türk ve Alman yatırımcıların arkasındayız”

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise iki ülke arasındaki ticari diplomasiye değinerek, “Türkiye ve Almanya ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek bile yok. Köklü ve tarihten gelen bir birlikteliğimiz söz konusu. Diplomasi tarihinde, uluslararası ilişkilerde eşi benzeri zor görülür yoğunlukta, geniş bir yelpazeye yayılmış bir iş birliğimiz var. Bir yandan en önemli ekonomi ortakları diğer yandan da toplumsal olarak güçlü bir insani boyut var. NATO’da müttefikiz, G20’de ise ortağız. Avrupa Birliği sürecimizde Almanya’nın desteğini almayı istiyoruz. Gümrük Birliği’ni kurarak karşılıklı olarak çok büyük bir refah yayılmasına ve ekonomik büyüklüğün artırılmasına imza attık. Son dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın karşılıklı ve son derece olumlu bir havada geçen ziyaretleriyle ilişkilerde yakalanan ivme devam ediyor. Ekonomi dünyasında da bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Bu konu Başkonsolosluğumuz açısından da büyük önem arz ediyor. Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ateşeliği her zaman gerek Türk gerek Alman firmalarının yatırımcılarının arkasında. Bu karşılıklı yarar temelinde her iki toplumun refahını artıracak projeleri desteğe her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Almanya’daki 100 bin yatırımcının yüzde 5’lik kısmının artık Almanya çapında tanınan projelere imza attığını hatta bazılarının dünya çapında markalar haline geldiğini söyleyen İzbul, “Artık Almanya’da üçüncü kuşakta sanayiden tıp alanına, teknolojiden yapay zekaya başarılı Türk girişimciler var” dedi.

“Türkiye’de İş Dünyası dergisini İlk lansmandan bu yana takip ediyorum”

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Almanya hikayesine Köln’de başladığına ve gelenekselleştiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de İş Dünyası dergisini ilk lansmandan bu yana ben de takip ediyorum ve tüm toplantılarına katılmaya özen gösteriyorum. Çok değerli bir çalışma başlattılar ve artık gelenek haline geldi. Bugünkü toplantının da DTİK Almanya ile birlikte yapılması çok yerinde bir karar olmuş. Önemli bulduğum birkaç hususa değinmek isterim. Birincisi eğitim. İş dünyası ve iş insanları olarak kendinizin, çocuklarınızın ve sahip olduğunuz şirketlerde meslek eğitimine değer verin. Çünkü kurum içi eğitim süreklidir. Şirketlerinizde mutlaka insan yetiştirmeye özel önem gösterin. Bir diğer husus ise katılım. Katılım konusuna ise siyasi ve topluma katılım olarak değinmek isterim. Almanya’da kurulmuş partilerde katılımın artması gerekiyor. Bir lobi oluşturabilmemiz için mutlaka Almanya’da kurulmuş siyasi partilerde çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Katılım bağlamında bir diğer husus ise Alman toplumuna katılımı artırmamız lazım. Şu anda üye olduğunuz Türk kökenli derneklerin ötesinde Alman derneklerinin de içinde yer almamız gerekiyor. Almanya’da sosyal angajman çok önemli. İş insanı olarak ekonomik başarınız tek başına yeterli olmuyor. Bulunduğunuz toplum içinde söz sahibi olmak istiyorsanız sosyal bağ geliştirmiş olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ATİAD Başkanı Av. Aziz Sarıyar ve Avrupa’nın ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.