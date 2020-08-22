İş dünyası mutlu ve umutlu ekonomimiz şaha kalkacak

Üreticiler ve tüccarlar; 320 milyar metreküp doğal gazın enerji maliyetlerini aşağıya çekeceğini, rekabet güçlerini arttıracağını, ihracatı da yukarıya taşıyacağını dile getirdi.

İş dünyası sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, yeni doğal gaz keşfiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Hayırlı uğurlu olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önemli ve tarihi bir açıklama yapıldı. Bilindiği üzere Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Tuna 1’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine rastlanılmış vaziyette. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah daha nice keşifler olsun.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük atılımlar yapan ülkemiz, tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetti. Keşif tamam, inşallah ihracatı gerçekleştirmek de bize nasip olur. Türkiyemizin gücüne güç katacak bu yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

Ümitli ve sevinçliyiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz rezervini ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir ümit ve sevinçle karşılıyoruz. Yıllardır ekonomimizin en önemli gündem maddesi enerji kaynağı olmuştur. Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır”.

Hak ettiğimiz yerdeyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç:

“Karadeniz’de tarihi bir adım atıldı. Bu adım Türkiye’nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur. Şükür ki ülkemiz, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir. Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma kararlılığını göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır.”

Büyüme trendi yakalanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

“Türkiye’nin son yıllarda ‘Enerjide Tam Bağımsızlık’ hedefiyle ortaya koyduğu politikaların bir neticesi olan doğal gaz keşfi, ekonomide çarpan etkisi sağlayacak. Enerji ithalatı, yıllardır Türkiye ekonomisinin ayağındaki en büyük prangaydı. Karadeniz’de gerçekleşen keşifle bu prangaları kırma yolunda önemli bir adım atan Türkiye artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacak.”

Yerinde adımlar atıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

“320 milyar metre küplük rezervin öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu durum aslında 2017’den itibaren atılan adımların yerinde olduğunun göstergesidir. Biz bunun ekonomik yansımalarını göreceğiz. 320 milyar metreküp rezerv ülkemizin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacıdır. Bu da 80 ila 100 milyar dolarlık bir ekonomik değere işaret etmektedir.”

Paramız cebimizde kalacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:

“Yerli imkânlarla keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz; Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesine ve bağımsız politikalarını yürütmesine katkı sağlayacaktır. Allah’ın izniyle Fatih gemimizin keşfi yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır. Ülkemize hayırlı ve bereketli olsun.”