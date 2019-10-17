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İş dünyası ‘Gençler iş beğenmiyor’ diye yakındı

Genç işsizlik oranının yüzde 27.1’i bulması yeni neslin iş beğenmezliğine bağlanıyor. Bu yüzden ara eleman bulmakta zorlanan sanayiciler tarafından ailelere, eğitimcilere ve pedagoglara devamlı, “Çocuklarımızı teknik okullara yönlendirelim. Evlatlarımızı üretimde yer almaya teşvik edelim” çağrısı yapılıyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:39
İş dünyası ‘Gençler iş beğenmiyor’ diye yakındı

15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ürkütücü boyutlara ulaştı. Temmuz ayında oranın geçen yıla göre 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1’e çıkması hükümeti ve özel sektörü düşündürüyor.

Ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getiren genç işsizliği yanlış kariyer tercihlerinden kaynaklanıyor. Gençler endüstri bölgeleri ile fabrikalarda çalışmaya sıcak bakmadığı için ara eleman bulmakta güçlük çeken üreticiler ise her platformda aileleri, öğretmenleri ve pedagogları çocuklara mesleki eğitimin avantajlarını anlatmaya davet ediyor.

Tulum giymeye yanaşmıyorlar

Gençlerin tulum giymeye ve baret takmaya yanaşmadığına dikkat çeken sanayi odalarının temsilcileri, “Ne yazık ki yeni nesil, endüstride değil de hizmet sektöründe çalışmayı yeğliyor. Teknik okullara ve bölümlere talebin gerilemesi bunu net bir şekilde ortaya koyuyor” diyor. Aynı temsilciler, teknik birikim ve deneyime paralel olarak istihdamda da erime görüldüğünü dile getiriyor.

Yeni nesil fabrikalardan kaçıyor

Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkan Adnan Dalgakıran da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada gençlerin sanayiden çok hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettiğini belirtti. “Yeni nesil fabrikalara ve atölyelere yönelmiyor” diyen Dalgakıran, şunları kaydetti: “Bu yanlış anlayış terk edilmeli. Toplumda üretim arzusu uyandırılmalı. Aileler, eğitimciler ve habercilerce üretimin önemi çocuklarımız ile gençlerimize aşılanmalı. Evlatlarımızın sanayide yer almaları teşvik edilmeli. Malum, fakülteli ve diplomalı adedi devamlı artıyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Onun için toplumun teknik yetisini ve deneyimini arttıracak adımlar atılmasını öneriyoruz. Teknik okuldan çıkan, fabrikada görev alan birinin de hayatta başarılı olacağını anlatıp duruyoruz.

Üretim vurgusu

Texmar Tekstil Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise masa başı iş arayan gençlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, “Böyle bir dünya olmadığı bilinmeli. İyi bir konum elde etmenin yolunun üretmekten ve çalışmaktan geçtiği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

İmalatçı yetiştirilmeli

Tekstil sanayiine dönük okullar açılması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Tabii buralarda imalatçı, ütücü, tasarımcı yetiştirilmeli. İlaveten istihdam garantili projelerin adedi artırılmalı” talebinde bulundu.

MYO’lar cazip hale getirilmeli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sabri Öz, meslek liselerinin desteklenmesi, meslek yüksek okullarının cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hizmet sektörü gibi tarım ve sanayiye de eleman kazandırılmasını savunan Öz, “Gençlerimize üretmeyi, Ar-Ge ürünleri ortaya koymayı sevdirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:39
  1. gençlerde işsizlik oranı
  2. genç işsizliği
  3. endüstri bölgeleri
  4. Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkan Adnan Dalgakıran
  5. Yeni Akit
  6. hizmet sektörü
  7. Texmar Tekstil Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi
  8. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sabri Öz

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