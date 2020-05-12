İş dünyası elektrik fiyatlarında acil düzenleme istiyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sürecinde üretim ve istihdamı devam ettirebilmek için olağanüstü bir çabayla çarkları döndürmeye çalışan sanayiciler, giderleri arasında önemli bir kalemi teşkil eden elektrik fiyatı konusunda acilen bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Organize Sanayi Bölgeleri’ne özel ve yeni bir tarife hazırlanmasını isteyerek, "Üretimin sürmesi için yapılan desteğin hazineden yapılması veya genele yayılarak düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) ve iletim bedelinin elektrik fiyatlarındaki artışın sebebi olduğuna dikkat çeken Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, “Yolumuza devam etmemiz, çarkları döndürebilmemiz için üzerimizdeki yükün hafifletilmesini istiyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle nisan ayında bir önceki aya göre elektrik tüketiminin Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 60, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yüzde 70 gerilediğini belirten Çevikel ve Çağan, üretimin sürmesi için YEKDEM mekanizmasına yapılan desteğin Hazine’den yapılmasını veya genele yayılarak düşürülmesini talep etti. OSB’lere özel yeni bir tarife hazırlanabileceğini de söyleyen SİAD Başkanları, ayrıca iletim bedelinin bağlantı gücü üzerinden değil, çektikleri güç üzerinden hesaplanmasını istedi.

OSB’lere özel yeni tarife beklentisi

Korona virüs salgınıyla birlikte başlayan süreçte sanayicilerin tüm üretim azimlerine karşılık, YEKDEM maliyetlerinin ağırlaşan koşullara daha da çok yük bindirdiğini ifade eden Başkanlar, şunları söylediler; “Organize Sanayi Bölgeleri, Son Kaynak Tedarik Tarifesi sisteminden elektrik almaktadır. Elektrik fiyatı, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) dediğimiz sistemden oluşan fiyat ile o ayki YEKDEM maliyetinin toplamından oluşmakta. YEKDEM rakamı ilk başlarda elektrik fiyatının içinde yüzde 3 ila yüzde 5 oranında iken son zamanlarda ciddi artışlar gösterdi. Bu sistemde öngörü yapılması zorlaşıyor. O ayki fiyat, ay bitince ortaya çıkıyor. Nisan ayı faturalarında YEKDEM fiyatı, PTF fiyatının üstünde kaldığında ay sonunda beklenmeyen yüksek oranlarda fatura ile karşılaşılabiliyor. Salgın nedeniyle düşen tüketimler nisan ayı için ciddi kayıpların olduğunu gösteriyor. Bu düşüşün enerji maliyeti bileşenlerinden bazılarına olumsuz etkisi var. Birincisi iletim bedeli konusu diğeri ise YEKDEM fiyatları. Bu rakam tüketim düşüşüne göre her OSB’de farklı zam oranları çıkmasına sebep oldu. Salgın sürecinde üretim ve istihdamımızı devam ettirebilmek için dört elle çarkları döndürmeye çalıştık. Devletimizin istihdam konusunda yükünü almak üzere olağanüstü bir çabayla da işletmelerimizde üretime devam ediyoruz. Ancak YEKDEM konusuna acil olarak rahatlatıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Sanayiciler olarak talebimiz, ülkemizde salgının ivme kaybetmeye başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerden ekonomik göstergelerinin de normalleşeceği döneme kadar İletim Sistemi Kullanım Bedelimizin, maksimum alış kapasitesinin üzerinden değil fiili çekiş değerimiz üzerinden hesaplanarak düzenlenmesi. YEKDEM konusunda da üretim merkezleri OSB’lere özel yeni bir tarife oluşturulması veya YEKDEM bedelinin yayılarak azaltılmasını istiyoruz. Sanayicilerimiz, en azından tükettiği ay başlamadan elektrik fiyatını öngörebileceği bir mekanizmanın kurulmasını bekliyor. Hükümetimizin bu konuda da sesimizi duyacağını ve üretimin sürmesi için yeni bir adım atacağını ümit ediyoruz.”