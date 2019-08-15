İş dünyası da sanal dünya ile içli dışlı! Sosyal medyasız iş olmuyor

Buğra Kardan

Ülkemizin önde gelen yatırımcıları, üreticileri, ihracatçıları ve tüccarları sosyal medyada da etkinler. Twitter’a dayanılarak yapılan araştırmalara göre, en çok takip edilen isimlerin başında 937 bin 797’yle Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak bulunuyor. Albayrak’ın ardından 433 bin 520’yle e-ticaretin duayenlerinden Sina Afra geliyor.

Takipçi rekoru kırıyorlar

Şu aşamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 190 bin 970, MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta 170 bin 510 takipçisiyle dikkat çekiyor. Köklü grupları ve firmaları yöneten, önemli yatırımları hayata geçiren, açıklamalarıyla öne çıkan iş adamları da sanal ortamda da ilgi odağındalar. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 63 bin 530, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu 30 bin 400, Dalgakıran Makine Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran 29 bin 220, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker 13 bin 250, İnci Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi 8 bin 780, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 8 bin 150, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kiler 6 bin 935, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay 4 bin 590, Esas Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı 4 bin 90 Twitter kullanıcısı tarafından izleniyor.

Köklü iletişim şirketlerinden Turkcell’in CEO’su Murat Erkan 14 bin 515, Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal ise 4 bin 980 kullanıcıya hitap ediyor.

Oda başkanları popüler

Üreticileri, ihracatçıları, ticaret erbaplarını temsil eden dernek, birlik ile oda başkanları da takipçi adetlerini devamlı arttırıyor. Nitekim Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurahman Kaan’ın 19 bin 550, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin 11 bin 980, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın 8 bin 230, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in 7 bin 720, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın 3 bin 500, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir’in de 3 bin 360 takipçisi söz konusu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı Murat Yalçıntaş’ın ise 15 bin 625 takipçisi var. Yalçıntaş’ın, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevinin yanı sıra iş dünyasındaki sosyalliği devam ediyor.

En çok ne paylaşıyorlar?

Listede ilk sırada yer alan isimler ağırlıklı olarak futbol kulüpleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Galatasaray taraftarının sevdiği isimlerden Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabında yer verdiği sarı kırmızılı takımın görselleriyle beğeni rekorları kırıyor. Albayrak’ın bazı tweetleri 10-20 bin kullanıcı tarafından beğeniliyor.

Sıkı bir Fenerbahçeli olan Sinan Afra ise, sarı lacivertli kulübüyle ilgili paylaştığı fotoğrafları ve açıklamalarla ön planda.