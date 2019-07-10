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İş dünyası AK Parti’nin, girişiminden memnun! Torbada teşvik de var af da

AK Parti’nin, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasını, Merkez Bankası’nda tutulan yedek akçenin bütçeye aktarılmasını ve varlık barışının süresinin 2019 sonuna kadar uzatılmasını öngören torba kanun teklifi, iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. Sanayiciler ve tüccarlar, düzenlemenin darboğazda olan firmalara soluk aldıracağını ifade ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
İş dünyası AK Parti’nin, girişiminden memnun! Torbada teşvik de var af da

Hükümetin yatırımların önünü açmak ve şirketleri mali sıkıntılardan kurtarmak için Meclis’e sunduğu torba kanun teklifi özel sektör temsilcilerini mutlu etti. Firmaların borçlarının yeniden yapılandırılmasını, Merkez Bankası’nda TL olarak tutulan yedek akçenin Hazine’ye devredilmesini de içeren 32 maddelik teklif; savunma, otomotiv ve enerji gibi stratejik alanlara yatırım yapan şirketlerin yetkilileri tarafından yerinde bir adım olarak değerlendirildi.

Can suyu olacak

Aynı yetkililer, düzenlemenin zor günler geçiren firmaları rahatlatacağını; üretimin ve ihracatın yolunu açacağını da dile getirdi. Albayrak Holding CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat, hükümetin şirketlerin mali yükten kurtarmak için önemli bir çalışma başlattığına işaret etti.

Ekonomiye dinamizm gelecek

Çalışmanın reel sektöre dinamizm getireceğini belirten Bolat, şu yorumlarda bulundu: “Malum, Türkiye 2018 yaz döneminden bu yana ekonomik saldırılarla karşı karşıya. Kur atakları, fiyat ve faiz artışları belleklerimizde. Doğal olarak bu ortamda şirketler borçlarını çevirmekte güçlük çektiler.  Daha evvel yüzde 12-13 gibi oranlarla borç çeviren şirketler, 2018 Ağustos ayının ardından yüzde 40’ı aşan bir maliyetle karşılaştılar. Haliyle zorlandılar. Şükür ki alınan önlemlerin ardından tüketici fiyatları yüzde 15’e gerilerken, faizler aşağı gelmeye başladı. Dolayısıyla ekonomide dengelenme süreci devam ediyor. Tabii dengelenme süreci üretime de pozitif katkı yapıyor. Tam bu noktada hükümet, şirketlerin borçlarını çevirmeleri ve bankaların baskılarından kurtulmaları için çok müspet bir girişimde bulundu. Umuyoruz, teklif hemen kanunlaşır ve şirketler gücüne güç katar.

Çalışmalar olumlu

Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi de firmaların maddi sıkıntılarını gidermek için yapılan çalışmaları olumlu karşıladı. İlk beş ay itibariyle bankaların kredi artış oranının yüzde 5,6 olduğunu kaydeden Büyükekşi, “Bu oran yeterli değil. Yani TÜFE ve ÜFE’nin geldiği seviye ortada. İşte onun için her platformda tedbir alınması, yatırım iştahının arttırılması, büyümenin önü açılması uyarısı yapıyoruz” dedi.

Önlem alınsın

Büyükekşi, şu aşamada firmaları güçlendirecek ve kredi kanallarını açacak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Mutlaka ve mutlaka tıkanıklığı aşacak önlemlere başvurulmalı” ifadesini kullandı.

Paket müjdelerle dolu içinde yok yok

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan torba kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelerin bazıları şu şekilde:

-Üretici şirketleri güçlendirmek için ‘İstanbul yaklaşımı’ olarak uygulanan bir sistem devreye alınacak. Borçları bankalar tarafından yapılandırılacak olan bu şirketlerin kredilerini geri ödeyebilmelerine ve istihdama devam etmelerine imkân verilecek. Gerekli görüldüğünde kredi vadeleri uzatılabilecek, faiz-temerrüt faizi-gecikme cezası gibi alacaklar azaltılacak ya da silinebilecek.

-Merkez Bankası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek ‘yedek akçe’ olarak ayrılan oranlar ’yla uyumlu hale getirilecek.  Yedek akçe oranı yüzde 20’den yüzde 10’a çekilecek. Buna karşılık gelen tutar her sene bütçeye aktarılacak.

-Yerli otomobil üretimi teşvik edilecek. Üretim yapan markaların hak kazandıkları katkı tutarları, 31 Aralık 2035’e kadar ödeyecekleri ÖTV borçlarına mahsup edilecek. Türkiye’nin Otomobili için bu önemli teşvikle birlikte yatırımların hızlanması da bekleniyor.

-Esnafın müracaat etmesi halinde geliri üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesinin önü açılacak.

-Varlık barışı 31 Aralık 2019’a kadar devam edecek.

-Yurtdışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükseltilecek.

-Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar dört ay içinde kullanıma kapatılacak. Kullanıcılar tarafından bir sene içinde başvurulup 250 lira yatırıldığı takdirde bu telefonlar sisteme entegre edilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
  1. İstanbul
  2. Meclis
  3. torba kanun teklifi
  4. Merkez Bankası
  5. Hazine
  6. yedek akçe
  7. Albayrak Holding CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat
  8. reel sektör
  9. Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi
  10. TÜFE
  11. ÜFE
  12. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
  13. Merkez Bankası Kanunu
  14. Türk Ticaret Kanunu
  15. Yerli otomobil
  16. ÖTV
  17. Varlık barışı

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Hadi hayırlısı..Akp yine torba yasa peşinde.Torba yasa insanlık suçudur.Anayasaya da uymaz.Birbiriyle alakasız birçok kanun değişikliğini at bir torbaya,toplu halde onayla.Böyle saçmalık olmaz.

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