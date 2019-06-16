İş dünyası 23 Haziran kararını verdi! "Ellerini ovanı değil vatan için canını ortaya koyanı destekleyeceğiz"

Taha Emre Özdemir Ankara

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamasında, geçmişte olanları unutamayacaklarını belirterek, "Biz ASKON olarak kurulduğumuz 1998 yılından bugüne hakkaniyet hattından ayrılmadık. Elif gibi asil duruşumuzu hiç bozmadık. Dün yaşadıklarımızı asla ve asla unutmadık. Başbakanın asıldığını, demokrasiye sürekli postallarla sekte vurulduğunu, medya baskısı ile hükümetler kurulup hükümetlerin yıkıldığını unutmadık." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında eski Türkiye'nin karanlık günlerine dikkat çeken Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Çok fazla değil 20-25 yıl geriye doğru gidip baktığımızda kendimizi ülkemiz adına kara bir tablo içinde buluruz. Demokrasisi balans ayarına uğramış, postalların gölgesinde kurulmuş koalisyon hükümetleri ile bankalarının içi boşaltılmış, IMF'ye borçlandırılmış, dış politikada itibarı kalmamış, Türk Lirasının bol sıfırlarıyla adeta pul olduğu, yazar kasaların fırlatıldığı, teröre boyun eğmiş bir Türkiye’yi çok iyi hatırlıyoruz. Yemin törenlerine, ordu evlerine başörtülü annelerimizi almayan zihniyetleri asla unutmadık. Namaz kıldığı için, silahlı kuvvetlerden, başörtülü olduğu için de kamudan atılan kardeşlerimizi dün gibi hatırlıyoruz. İşte biz o karanlık günlerden bugünlere geldik."

"ASKON olarak duruşumuzu net bir şekilde belli etmek istiyoruz." diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bu kürsüden her zaman olduğu gibi ASKON olarak duruşumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Biz, milli ve dini değerlerimizle alay eden, ezan ve minare düşmanı, 'zulüm 1453’te başladı.' diyen il başkanını açıkça yanında taşıyamayan, daha da önemlisi genel başkanıyla birlikte sahalara inemeyen başkan adayının değil; ülkemizin imarına değer katan projelerde imzası olan, ulaştırmadan lojistiğe, haberleşmeden devasa ticari limanlara kadar katkısı olan ve 15 Temmuz gecesi televizyon başında darbecilerin başarılı olması için avucunu ovalayanlara inat canını ortaya koyarak, 'biz buradayız, demokrasi kazanacak.' diyen sayın Binali Yıldırım tarafındayız. Çoğumuzun bildiği bir söz vardır. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' Biz dünden bugüne yapılan icraatlara bakıyor ve gönül rahatlığıyla Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım diyoruz."