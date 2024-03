İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

İETT şoförü, araca kapasitesinin üzerinde yolcu alınca vatandaşlar çileden çıktı. Birkaç durak boyunca sözlü tartışma sürerken şoförün yolculara aşağılayıcı üslupla cevap vermesi kavgayı daha da büyüttü. Bazı yolcular otobüsten inmek istedi, şoför kapıyı açmadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araç seferine devam etmedi.

Kavga esnasında bir kadın yolcu panik atak krizi geçirirken yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT'de yaşanan son olaya da tepki yağdı.