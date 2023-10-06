İş bilmez CHP'liler fareler için nihayet işlem yaptı! Ekrem sorunları sosyal medyadan öğreniyor
İstanbul'da farelerin sokağı bastığı Esenyurt ilçesinde iş bilmez CHP'liler nihayet ilaçlama yaptı.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, kentin sorunlarını sosyal medyadan öğrenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir metro aracının kapısının açık seyahat ettiğini sosyal medyadan öğrenip aracı devre dışı bırakan İBB, Esenyurt'taki fare istilasını da sosyal medyadan öğrendi.
Esenyurt'un caddelerini basan lağım fareleri sosyal medyada gündem olunca İBB harekete geçti.
İBB Sağlık Daire Başkanlığı ekipleri bölgede sonunda ilaçlama yaptı.