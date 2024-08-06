  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kobi İş Bankası'ndan KOBİ'lere destek
Kobi

İş Bankası'ndan KOBİ'lere destek

Yeniakit Publisher
2024-08-06 08:31:00 -
İş Bankası'ndan KOBİ'lere destek

İş Bankası'ndan KOBİ'ler için faiz indirimi imkanı sağlayacak "Kazançlı Kredi" ürününü hizmete sundu.

İş Bankası, nakit akışlarını banka üzerinden gerçekleştiren KOBİ'lere, vade sonunda yapacakları kredi geri ödemesinde faiz indirimi imkanı sağlayacak "Kazançlı Kredi" ürününü hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, "Kazançlı Kredi" ürünüyle hem gerçek kişi tacirlere hem de tüzel KOBİ'lere destek olmayı amaçlıyor.

Buna göre, kredi vadesi boyunca hesaplara yatırılan tutarlar ve yapılan işlemler belirli bir hacme ulaşınca faiz indirimi uygulanacak.

Faiz indiriminin belirlenmesinde esas olacak hacmin belirlenmesinde kredi vadesi boyunca Türk Lirası ve yabancı para cinsinden hesaplara yatırılan tutarlar, para transferleri, çek ve POS cihazlarından geçen işlem tutarları gibi seçili nakit akış ürünleri baz alınacak.

İş Bankası şubelerinden başvurulabilen ve işletmelerin finansman maliyetini düşüren kredi, 12 aya varan vadede 20 milyon liraya kadar kullanılabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor
Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor

Kobi

Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor

KOSGEB’ten teknoloji üreten KOBİ’lere destek
KOSGEB’ten teknoloji üreten KOBİ’lere destek

Kobi

KOSGEB’ten teknoloji üreten KOBİ’lere destek

O ilimizdeki 59 GES, Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sağlıyor
O ilimizdeki 59 GES, Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sağlıyor

Kobi

O ilimizdeki 59 GES, Türkiye'nin yenilenebilir enerjisine katkı sağlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23