THY- Banjul
0553 313 94 23

İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:56
İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, ihracatçı KOBİ'lere özel TurkishExporter üyeliğinde indirim sağlayacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan İş Bankası, 200'e yakın ülkedeki alıcılardan gelen ürün taleplerini, Türk ihracatçılarına ileten ve Türk firmalarına ihracat kanalları sağlayan bir platform olan TurkishExporter ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, bir yıllık TurkishExporter üyeliği, İş Bankası kredi kartı ya da banka hesabından havale yöntemiyle ödemelerde yüzde 25 indirimli olarak sunuluyor. Ayrıca kadın girişimciler de yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor. 2 milyondan fazla yabancı kullanıcısı ve 10 milyona yakın yabancı ithalatçı şirket kaydı içeren veri bankası ile Türk firmalarını yabancı alıcılarla buluşturan TurkishExporter, üyelerine Türkçe ile birlikte 6 yabancı dilde tanıtım hizmeti veriyor.

KOBİ'ler, paket üyeliği sonrası İş Bankası şubelerinden ilk kez alacakları İhracatçı Kart'ları bu iş birliği çerçevesinde bir yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilme imkanına sahip oluyor.

İş Bankası'nın İhracatçı KOBİ'lere özel sunduğu İhracatçı Kart ile KOBİ'ler, Türkiye'de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile yaptıkları ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.

Banka, ihracatçı KOBİ'lerin hedeflerine ulaşmalarında onların yanında olmaya ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle firmaların ticari faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:56
  1. İş Bankası
  2. KOBİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    1. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    2. AB'de internet kullanıcılarının yüzde..
    3. Yaya geçidinde birdirbir oynadılar
    4. GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da..
    5. CHP MYK toplantısı
    6. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    7. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    8. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    9. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    10. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    11. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    12. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    13. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    14. AB'den Rusya'ya kınama
    15. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    16. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    17. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    18. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    19. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    20. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti