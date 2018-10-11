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'İş Bankası'ndan gelen parayı TDK'ye gönderiyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özel, partilerinin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin, "Bizim uyguladığımız kısım, İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi veriyoruz, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, bankanın iyi kararlar almasına katkı sağlıyoruz, parayı da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz bir kuruşuna dokunmadan" açıklamasını yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:38
'İş Bankası'ndan gelen parayı TDK'ye gönderiyoruz'

TBMM basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'te geçiş üstünlüğüne sahip kanun tekliflerinin görüşüldüğünü iddia ederek, 17 Ağustos tarihinde kendilerinin gönderdiği emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifinin komisyona sevk edilmediğini söyledi. Özel, "Milletvekillerinin kanun teklifleri adeta Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce kuyruk oluşturan tırlar gibi bekletilirken, öbür taraftan geçiş üstünlüğüne haiz kanun teklifleri geliyor. Albayrak bunu itiraf etmişti; 'Kalkınma Bankası'nın kanununda değişiklikler yapıyoruz. Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıracağız. Ekim ayı başında da Meclis'e yollayacağız' demişti. Oysa yollayamazdı. Artık bakanlar kanun teklifi yollayamıyorlardı. Ama kanun ve Anayasa'nın arkasından dolaşarak elden Mehmet Muş'a, Mehmet Muş'tan Meclis Başkanlığına, ışık hızıyla komisyona, komisyondan Meclise ve Kalkınma Bakanlığı kanunu değişti" ifadelerini kullandı. 

Özel, Kalkınma Bankası hisselerinin 5 TL'den 51 TL'ye çıktığını da aktardı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin olarak Özel, Atatürk'ün vasiyetini gösterdi. Özel, "Atatürk kendi elleriyle yazmış. Bunu yeterli görmemiş, benden sonra gelen birileri bu Atatürk'ün vasiyeti değildi der, bugünleri görmüş, bir de gitmiş bunu daktiloya çektirmiş, altına damga pulunu bulmuş, bunu hukuken kimsenin itiraz edemeyeceği hale getirmiş. Vasiyette altı madde var. Atatürk'ün tercihi, İş Bankası hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmasıdır. Elimizde Sayıştay raporları var. Atatürk vasiyetini bırakmış, bir kısmını biz uyguluyoruz, bir kısmını Recep Tayyip Erdoğan uyguluyor. Bizim uyguladığımız kısım, İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi veriyoruz, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, bankanın iyi kararlar almasına katkı sağlıyoruz, parayı da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz bir kuruşuna dokunmadan. Sayıştay raporu, Türk Dil Kurumu 2017 yılında İş Bankası'ndan 146 milyon TL para aldı. Hesaplarında 1,5 milyar TL var. Bu paranın 18.5 milyon TL'sini harcamışlar" dedi. 

Vasiyetin özel hukuk alanına girdiğini kaydeden Özel, "Özel hukuku, genel hukuk kuralları aşamaz. Vasiyet ettiğinde o vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Anayasa, yasa, ahlaka aykırı bir iştir" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:38
  1. Muş
  2. CHP

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