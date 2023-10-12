İş Bankası paylaşılamıyor! Ona reklam verdi bana vermedi kavgası başladı
CHP'nin yönetiminde bulunduğu İş Bankası, muhalif medya arasında kavgaya neden oldu. Diken ve T24'teki reklamları gören Oda TV çılgına döndü.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Hintli Müslümanların gönderdiği yardımlarla kurulan İş Bankası, CHP'lileri zengin etmeye devam ediyor.
CHP, M. Kemal'in vasiyeti diye sahiplendiği bankada istediği gibi at koşturuyor. Yönetimine CHP'lilerin atandığı banka muhalif medyanın cebini dolduruyor.
İş Bankası paylaşılamıyor!
Bankanın reklamı fondaş medyada kavganın fitilini ateşledi. Diken ve T24'teki reklamları gören Oda TV çılgına döndü.
Oda TV, "CHP'nin temsil ettiği İş Bankası... Millilere yok, liboşlara çok... Reklam paraları nerelere gidiyor" başlıklı haberinde "Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle "Yaşasın Cumhuriyet Sergisi" açtı. Milli yayınlara reklam vermeyen banka, liberal sitelere reklam yağdırıyor." ifadelerine yer verdi.
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Haberin devamı ise şu şekilde:
Banka, Cumhuriyet'ten yana tavır sergileyen Atatürkçü ve milli yayınlara reklam vermek yerine liberal görüşü benimsemiş internet sitelerine reklam vermeyi daha uygun gördü.
Diken ve T24 adlı sitelerde İş Bankası'nın reklamları görüldü. İşte o reklamlar:
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