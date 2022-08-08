İş Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşı İş Bankası'na nasıl taşınır?

Emekli promosyonu tutarları araştırılan konular arasında bulunuyor. Emekli promosyonları bankalara ve maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. Emekli promosyon güncellemesi son dakika gelişmeleri merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Peki İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, bankalar kaç TL veriyor?

2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emekliler 5.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alıyor. SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Emekli Maaşımı İş Bankası’ndan Nasıl Alırım?

Yeni emekli olacaklar;

SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

(*) Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

Emekli Maaşı İş Bankası’na Nasıl Taşınır ve Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.

Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet’ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet’e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.