0553 313 94 23

İş arayanlar müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 personel alımı olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 21:34
İş arayanlar müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 personel alımı olacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 personel alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında

2018 KPSS puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

KPSS şartı

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta Diyanet İşleri sitesi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 7-15 Şubat 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:34
  1. Diyanet İşleri personel alacak
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    1. Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    2. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    3. ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme..
    4. Ara Güler'in fotoğrafları İranlı..
    5. İnternetten sipariş verdi! Kutuyu..
    6. UCM'den eski Fildişi Sahili Devlet..
    7. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El..
    8. 'Kayyım' tehdidinde bulunan HDP'li..
    9. Maçın ardından
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    11. İş arayanlar müjde! Bakanlık duyurdu:..
    12. 23. EMITT Turizm Fuarı Gala Yemeği
    13. Bolu'da trafik kazası: 9 yaralı
    14. Katar Emiri'nden milli takıma tebrik
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Güney Amerika ülkesi beşik gibi..
    17. Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla..
    18. Çorum'da askeri araç devrildi!..
    19. BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!