İş arayanlar dikkat! İşte en çabuk iş bulan meslekler

İstihdam platformu Eleman.net, 2024 yılı Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleşen iş başvurusu ve istihdam verilerini paylaştı. Verilere göre, 2024’ün ilk yedi ayında en fazla iş başvurusu yapılan meslekler arasında güvenlik görevlisi ilk sırada yer alarak yüzde 5,45’lik bir oranla öne çıktı. Güvenlik görevlisinin ardından en çok başvuru yapılan meslekler ise yüzde 5,14 ile depo elemanı ve yüzde 3,03 ile ön muhasebe elemanı oldu. Listede ayrıca, yüzde 2,86 ile temizlik görevlisi, yüzde 2,79 ile şoför, yüzde 2,53 ile üretim elemanı, yüzde 2,51 ile eleman, yüzde 2,28 ile satış danışmanı, yüzde 2,26 ile müşteri temsilcisi ve yüzde 2,18’lik oranla muhasebe elemanı da bulunuyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Marketing Türkiye’nin haberine göre, aynı dönemde işverenlerin en fazla aradığı meslekler arasında yine güvenlik görevlisi ilk sırada yer alarak yüzde 7,01’lik bir talep gördü. İkinci sırada ise yüzde 4,76 ile temizlik görevlisi bulunuyor. Bu iki mesleği sırasıyla yüzde 4,10 ile depo elemanı, yüzde 2,90 ile eleman, yüzde 2,31 ile satış danışmanı, yüzde 2,16 ile garson, yüzde 1,99 ile kasiyer, yüzde 1,95 ile üretim elemanı, yüzde 1,68 ile kurye ve yüzde 1,53 ile muhasebe elemanı takip etti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜVENLİK İHTİYACI ARTIYOR

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, yılın ilk yarısındaki istihdam verilerine ilişkin, “Son dönemde güvenlik görevlisi ve turizm elemanı mesleklerinin iş alımlarındaki artış, ülkenin mevcut sosyoekonomik koşullarını yansıtıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, toplumsal etkinlikler, alışveriş merkezleri ve havalimanları gibi kritik yerlerde güvenlik ihtiyacını artırıyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizm sektöründe yaşanan büyüme, otellerden restoranlara, tur rehberlerinden eğlence sektörüne kadar geniş bir yelpazede iş fırsatı sunuyor. Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü koruma perspektifi, bu sektördeki istihdam artışının devam edeceğine işaret ediyor.” ifadesinde bulundu. (Sanayi Gazetesi)