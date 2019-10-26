İş adamlarından Hindistan’a çıkarma MÜSİAD, THY, TİM ve MACCIA ortaklığında, Hindistan’a yönelik 4 günlük iş gezisi gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Maharaki Eyaleti Tarım Endüstri ve Ticaret Odası (MACCIA) ortaklığında, Hindistan’a yönelik 4 günlük iş gezisi gerçekleştirildi. MÜSİAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez “MÜSİAD olarak ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarının yurt dışında iş birliği çalışması gerçekleştirmesini oldukça önemsiyoruz. Özellikle yereldeki kurumlarımızın uluslararası ölçekte iş birliği gerçekleştirmesi, ülkemizin ticaretinin gelişmesi ve ihracatımızın artırılması açısından büyük bir adım olacaktır” dedi.

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