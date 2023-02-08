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Gündem İş adamlarından deprem bölgesine yardım
Gündem

İş adamlarından deprem bölgesine yardım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye'deki deprem bölgelerine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 09:16:00 -
İş adamlarından deprem bölgesine yardım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamalarda ayrıca Ankara, Burdur, Sivas, Uşak, Ordu, Batman, Van, Bursa, Kırıkkale, Denizli, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

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