İş adamının korkunç sonu! Muhtarlık binasına girenler şok oldu Adana'da merkez Seyhan ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı Hasan Ulaş D., muhtarlık binasında intihar etti.

Adana'da iş adamı Hasan Ulaş D., Demetevler Mahallesi'nde muhtarlık binasında girerek tabancayla canına kıydı. 3 milyon liralık borç intihara götürdü Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir spor kompleksinin müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D., iddiaya göre işleri için 3 milyon lira para harcayarak borçlandı. Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen Ulaş D., çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyerek yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına çıktı. Silah sesini duyanlar muhtarlık binasına koştu Ulaş D., bir süre sonra tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyunca muhtarlık binasının üst katına koşan inşaat çalışanları Ulaş D.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ulaş D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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