İş adamının korkunç sonu! Muhtarlık binasına girenler şok oldu
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı Hasan Ulaş D., muhtarlık binasında intihar etti.04 Şubat 2019 Pazartesi 20:36
Adana'da iş adamı Hasan Ulaş D., Demetevler Mahallesi'nde muhtarlık binasında girerek tabancayla canına kıydı.
3 milyon liralık borç intihara götürdü
Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir spor kompleksinin müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D., iddiaya göre işleri için 3 milyon lira para harcayarak borçlandı.
Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen Ulaş D., çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyerek yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına çıktı.
Silah sesini duyanlar muhtarlık binasına koştu
Ulaş D., bir süre sonra tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
Silah sesini duyunca muhtarlık binasının üst katına koşan inşaat çalışanları Ulaş D.'yi kanlar içerisinde yerde buldu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ulaş D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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