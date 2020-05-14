İş adamına infaz girişimi

Beylikdüzü’nde oturan iş adamı Aydın Arvas yaşadığı evin kapısına gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların binaya gelme anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, bugün sabah 9:00 sıralarında Beylikdüzünde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, evinde gazete okuyan Aydın Arvas zil çalınmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Arvas, elinde silah olan iki kişiyle karşılaştı. Hemen kapıyı kapatmak isterken şahıslar silahlarına davranarak Arvas’ı vurarak kaçtılar. Kanlar içinde yerde yatan Arvas’ın sesini duyan aile bireyleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağında yaralanan iş adamı Aydın Arvas Beylikdüzünde bir hastaneye kaldırıldı. Arvas’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Daha öncede şirket avukatları vurulmuştu

5 Ekim 2019 günü iş adamı Aydın Arvas’ın avukatı Erzat Çiftçi da lüks aracının içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırı girişimlerinin ardında iddiaya göre, Esenyurt bölgesinde yapılan iki binin üzerinde konut ve rezidans projesinden dolayı mahkemelik olan ve sahte belgeler düzenleyerek başka şirketlere ait inşaat projelerini kendilerine ait gibi gösteren bir şebeke olduğu düşünülüyor.

“Saldırganlar geliş anları kamerada”

Sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı da şahıslar gelmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzleri maskeli iki kişinin apartmana girişleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.