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İş adamı Murat Demir, Cide’ye yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kastamonu iş adamı Murat Demir, İlyasbey Balıkçı Barınağının ve yeni menderek yapılması için imar ile etüt proje çalışmasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulduğunu ve Cide Sahilini korumak için geçen yıl başlattıkları çalışmanın kabul edilmesiyle ilgili bilgi verdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:28
İş adamı Murat Demir, Cide’ye yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kastamonu iş adamı Murat Demir, İlyasbey Balıkçı Barınağının ve yeni menderek yapılması için imar ile etüt proje çalışmasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulduğunu ve Cide Sahilini korumak için geçen yıl başlattıkları çalışmanın kabul edilmesiyle ilgili bilgi verdi.



Önceki dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve İş adamı Murat Demir, Cide’de bulunan İlyasbey Balıkçı Barınağının tadilat çalışması ile ilgili olan proje çalışmasının ve Şehircilik Bakanlığının onayınave Cide Sahilini korumak için geçen yıl başlattıkları çalışmanın Altyapı Araştırma Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmesiyle bilgi verdi. İş adamı Murat Demir, İlyasbey Balıkçı Barınağının ihale bedelinin 37 milyon olacağını ifade ederek “İlyasbey Balıkçı Barınağı tadilat ve yeni menderek yapılması için imar ve etüt proje çalışması, Çevre ve şehircilik bakanlığına onay için sunulmuştur. 2019 yatırım programına teklif edilmesi için gerekli görüşmeler devam ediyor. Proje toplam 37 milyon TL bedelle ihale edilecek. Bölgenin en büyük ve güvenli balıkçı barınağı olma özelliğine sahip olacak. Biz Kastamonu’da başlattığımız tüm projelerin takibini yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz” dedi.



Cide Sahilini korumak için geçen yıl başlattıkları çalışmanın Altyapı Araştırma Daire Başkanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Murat Demir, “Cide Sahilini korumak için geçen yıl başlattığımız çalışma. Altyapı Araştırma Daire Başkanlığı Tarafından kabul edilmiştir. Yıllar önce bir Kaymakam’ımızın eşini alan Karadeniz Cide Sahili için söz verdik, başlattık projeyi inşallah. Biz Kastamonu’ya sevdalıyız, Cide’ye Sevdalıyız. Biz ne yapıp yapmadığımızın hesabını hiç bir zaman yapmadık. Biz memlekete hizmet için yola çıktık. Biz Cide, Pınarbaşı, Azdavay, Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Bozkurt, tüm ilçelerin İl merkezinin gelecekte turizm çekim merkezi olması noktasında hayalimiz vardı. İnşallah bizler elimizden geldiğince çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:28
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