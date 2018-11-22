İş adamı Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti

Ankara merkezli Hidromek’i 1978 yılında kurarak Türkiye sanayiciliğine önemli katkıda bulunan Hasan Basri Bozkurt, 71 yaşında vefat etti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıkaya Mezarlığında defnedilecek.

Bozkurt'un vefatı, kurucusu olduğu şirketin sosyal medya hesabında da bu fotoğraf karesi ile paylaşıldı.

Küçük bir atölye ile başladı

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede Hidromek’i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

Kamuda mühendis olarak görev yaptı

HİDROMEK A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı HİDROMEK’i kurdu.

Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır. Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki çocuk babasıydı.