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İş adamı Emniyet Müdürlüğü’ne 20 bin adet maske desteği sağladı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne hayırsever iş adamı tarafından 20 bin adet maske desteği verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:08:56 -
İş adamı Emniyet Müdürlüğü’ne 20 bin adet maske desteği sağladı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne hayırsever iş adamı tarafından 20 bin adet maske desteği verildi.


Bir tekstil fabrikası sahibi Vahap Tanrıverdi korona virüs ile mücadele kapsamında görevlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne görev başında polis memurlarının kullanması amacıyla 20 bin maske desteği verildi. İş adamı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen maskeler Lojistik Şube Müdürlüğü tarafından polis memurlarına dağıtıldı.

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