İş adamı Bilgin’den Elazığ’da eğitime önemli destek

Veysi Erdoğan Elazığ

Elazığ’ın Palu ilçesinde hayırsever iş adamı Mehmet Vehbi Bilgin, 18 derslikten oluşan ilkokul yaptırdı. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olan okul, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ’da tam gün eğitime geçilmesi anlamında pek çok çalışma yapıldığını belirterek “Bu kapsamda pek çok okulumuz faaliyete geçirildi. Palu’da Mehmet Bilgin’in destekleri ile böyle güzel bir okulun yapılmış olması, ilçemiz adına mutluluk verici. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bir insanın doğduğu topraklara hizmet etmesi kadar güzel bir şey yok” dedi.

Hizmetlerinden dolayı iş adamına teşekkür eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise “Gerçekten Palu’nun yetiştirdiği çok saygı değer iş adamı. Belediye buraya güzel bir hizmet yaptı. Merkezi hükümeti ile yerel yönetim ve iş adamlarımızla el ele vererek Palu’ya çok daha güzel hizmetler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

İş adamı Mehmet Vehbi Bilgin de “Okulumuz 18 derslikten oluşuyor ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü ilkokul projesine göre yapılmıştır. Okulumuzda eğitimin ilk basamağı olan ana okulu ve 4 yıllık ilkokul eğitimi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.