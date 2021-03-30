'İrtica' maddesi telaşlandırdı! Darbeci Çetin Doğan da kafayı çıkardı!

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Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Harp Okulları’na giriş şartları arasından “irtica” kavramının kaldırılmasını Odatv’ye değerlendirdi. Doğan'ın açıklamaları, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun “Sizi gidi Ergenekoncular sizi!” başlıklı yazısını yeniden gündeme getirdi.

'İrtica' kavramı ergenekoncuları telaşlandırdı

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş koşullarında yapılan 'irtica' değişikliği laikçi camiayı rahatsız etti. Muhalefetin yanı sıra ergenekoncu ve balyozcu çevreleri de telaş sardı. Yapılan bu değişikliğin ardından darbeciler kafalarını tek tek çıkarmaya başladı.

Çetin Doğan'ın 'irtica' rahatsızlığı

Türkiye tarihine kara leke olarak geçen darbenin baş aktörlerinden Çetin Doğan, Odatv'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Şubat Postmodern darbenin baş mimarlarından Çetin Doğan, ‘irtica’ kavramının kaldırılmasıyla AK Parti’nin ‘militan’ kadrosu oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Müslümanlara türlü eziyetler yapan ve İslamla kavgalı olan darbeci Çetin Doğan, ‘irtica’ kararının FETÖ’yü engelleyemeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’nün gittiği söyleniyor ama bu kuşkulu. FETÖ gitti METÖ çıktı. Bu devam eder. Atatürkçü düşünce, çağdaş düşünce, sorgulayan insanların yetiştirilmesi bunları engeller.”

28 Şubat’ın sancısı, acıları hala sürerken iki yüzlü bir şekilde açıklamada bulunan Çetin Doğan, “Dindar ve kindar hedefi değil Atatürk gençliği, Atatürk milliyetçiliği çerçevesinde ulusu birleştirmek, ordunun misyonu buydu. Ümmetlikten vatandaşlığa geçişte bu vardı zaten.” şeklinde konuştu.

Ergenekoncular ve Balyozcular uyumuyor!

Çetin Doğan’ın Odatv’ye yaptığı açıklamalar, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı “Sizi gidi Ergenekoncular sizi!” başlıklı yazısını hatırlattı. 'İrtica' kavramından rahatsız olan başka bir ergenekoncu Hurşit Tolon'un açıklamalarını kaleme alan Karahansaoğlu ergenekoncuların ve balyozcuların uyumadıklarını söyleyerek uyarıda bulunmuştu.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Kim ki, “irtica” kelimesini kullanıyor.

Biliyorsunuz ki, o kişinin dindarlarla bir kavgası vardır..

Dindarları istemiyordur.

Yönetmelikteki “irtica” kelimesi de, bu anlamda idi..

Bir anahtar sözcük idi..

Kaldırılması isabetli olmuş.

Ama..

Balyozcuların, Ergenekoncuların uyumadığını ispatlaması açısından daha büyük bir isabet olmuş..

“İrtica” kelimesini içeren madde değişir değişmez, 80’ine merdiven dayamış Hurşit Tolon, hemen açıklama yapmış.

Ergenekon’dan tutuklanan, sonra iş sulandırıldığı için, tüm sanıklar gibi tahliye edilen bu emekli general..

Bakın ne demiş:

“Allah Cumhuriyet’i korusun..”

Bir yandan “Allah” diyor..

Diğer taraftan ise..

Bazı insanların soyut suçlamalarla temel haklarından yararlanmaması için, algı üretiyor..

....

FETÖ’nün karakteristik özelliği, dış istihbarat örgütlerinin kuklası olmasıdır..

Ama, FETÖ’nün bu özelliğini gizleyen Ergenekon sanığı Hurşit Tolon, FETÖ’yü önümüze koyup, ne anlama geldiğini açıkça söyleyemedikleri “irtica”nın engellenmesini istiyor..

Ve bize de hatırlatmak düşüyor..

Ergenekon işte tam da budur..

“Kapı irticacılar için aralıktı. Şimdi hepten açıldı” diyerek..

Algı üretip, gerçek tehlikeyi gözden kaçırıyorlar..

Dün tüm yetki kendilerinde olduğu halde, FETÖ’cüleri TSK’ya alıp, yükseltenler..

“İrtica” diye bir ihraç malzemeleri var iken, FETÖ’cüleri değil, eşi başörtülü olanları TSK’dan ihraç edenler..

Şimdi yine mavallarla, dindar insanları TSK’da bulundurmayıp..

Alanı, yabancı istihbarat örgütleri ile ilişkili adamlar için açmak istiyorlar..

Ergenekon, işte tam da budur..

Hayali isnatlarla, bu ülkenin insanlarını karalamak..

Ama..

Dış istihbarat örgütleri ile kol kola girenlere, yol açmak...