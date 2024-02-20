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Siyaset İrtica CHP grup toplantısında hortladı
Siyaset

İrtica CHP grup toplantısında hortladı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 15:16:00 - 2024-02-20 15:17:28

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını 'Ortaçağ zihniyeti' çıkışıyla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında ayet okuması dikkatlerden kaçmadı.

Dini değerlerle her dönem kavga eden CHP, seçimler yaklaştıkça saf değiştirme politikasını devam ettiriyor.

Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarıyla ilgili geçtiğimiz senelerde konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı Özgür Özel, partinin başına geçer geçmez, ise CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyleyerek, "Hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerde anneannesi hacı olan, dedesi beş vakit namazında olan kişiler var" sözleriyle adeta çark etmişti.

Ayet okudu

Hızını alamayan Özgür Özel, şimdi ise partisinin grup toplantısında Nisa Suresinin 58. ayetini okudu.

Özel ayetle ilgili şunları söyledi:
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Cuma Namazında imam efendi Nisa Suresi'nin 58. ayetini okuyor. Ne diyor o ayet, "Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emreder"

Başkan Erdoğan da tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ‘Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde CHP lideri Özel'e tepki göstererek "Bu ülkenin en büyük siyasi partisinin genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine "orta çağ zihniyeti" deme gafleti gösterebiliyor. Milletimizin evlatlarına mukaddes kitabını, peygamberini, inanç değerlerini öğretmesi karşısında bunları adeta hafakanlar basıyor." demişti.

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