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Kadın - Aile İrmiksiz şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi
Kadın - Aile

İrmiksiz şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi

İrmik olmadan şekerpare yapılır mı? Şekerpare hazırlamak istiyorsunuz ama evde irmik yok mu? Hiç üzülmeyin irmik olmadan da leziz bir şekerpare hazırlayabilirsiniz. Peki, irmiksiz şekerpare nasıl yapılır? Basit şekerpare tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:00:00 -
İrmiksiz şekerpare nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi

Şekerpareye kim 'hayır' diyebilir ki! İşte, hem leziz hem kolay bir şekerpare tarifi

İrmiksiz şekerpare tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı un
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 125 gram margarin (Oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker

Üzeri için:

  • Fındık

İrmiksiz şekerpare nasıl yapılır?

Öncelikle işe şerbeti hazırlayarak başlayabilirsiniz. Şeker ve suyu tencereye alıp 20 dakika kadar kaynatın.

Ardından derin bir yoğurma kabının içinde un, şeker, margarin, sıvı yağ, vanilin ve kabartma tozunu güzelce yoğurun.

Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Hamurların üzerine fındık yerleştirin.

Şekerpareleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Tatlılar kızarınca fırından alın.

Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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