İrmikli muhallebili toplar nasıl yapılır?
İkramlık kolay top tarifi | İkram tabakları için hem kolay em de lezizi bir tarif arıyorsanız; irmikli muhallebi topların denemelisiniz. Peki, irmikli muhallebili toplar nasıl yapılır? | İrmikli top tarifi | Kolay ikramlık top tarifi
İrmikli atıştırmalık tarifi | İkram tabakları için kolay ve şık sunumlu bir tarif için irmikli muhallebi toplarını denemelisiniz. Peki, irmikli muhallebi için hangi malzemeler gerekli?
İrmikli muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı irmik
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tereyağı
- 1 paket toz şeker
Üzeri için:
- Hindistan cevizi
İrmikli muhallebili toplar nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, şeker, irmik ve unu alın.
Ocağın altını açın ve muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvam alan muhallebiye tereyağını ekleyin.
Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatın.
Muhallebi soğuyunca bir paket toz krem şantiyi üzerine ekleyin.
Mikserle muhallebiyi birkaç dakika karıştırın.
Muhallebiden parçalar alın ve yuvarlayın.
Ardından muhallebiyi hindistan cevizine bulayın.
Afiyet olsun.