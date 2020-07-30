İrmikli kolay baklava tarifi | Kolay baklava nasıl yapılır?

Bayram ikramlarının olmazsa olmazı baklavayı şimdiye kadar irmikle hiç denemediyseniz; bu tarifi keşfetmenizi tavsiye ederiz. İşte, hem lezzetli hem farklı bir baklava tarifi.

İrmikli kolay baklava tarifi

Malzemeler:

Yarım paket baklavalık yufka

2 su bardağı irmik

2 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Arasına sürmek için:

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

3. 5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Kolay baklava nasıl yapılır?

Baklavayı hazırlamaya şerbetten başlamalısınız.

Bunun için su ve şekeri bir tencereye alıp yaklaşık 20-25 dakika kaynatın.

Tereyağı eritin ve bir kasede sıvıyağ ile karıştırın.

İrmik, süt, kabartma tozu ve vanilyayı bir kasede karıştırın.

Büyük boy bir borcamı yağlayın.

Yağladığınız borcama bir kat yufka serin.

Üst üste 3 kat yufkayı aralarına yağ serip serin.

Hazırladığınız karışımdan 5 kaşık kadar yufkanın üzerine gezdirin.

Sonrasında aralarına yağ sererek 2 kat daha yufka serin.

Yarım paket yufka bitene kadar bu işlemi sürdürün.

Yalnızca baklavanın en üstüne 3 kat olacak şekilde yufkayı yerleştirin.

Yufkalar bitince baklavayı dilimleyin ve kalan yağı üzerine gezdirin.

Baklavayı fırına sürün ve kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız baklavayı 5 dakika kadar bekletin ardından soğuk şerbeti dökün.

Afiyet olsun.