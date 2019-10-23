Şerbetli irmik tatlısı tarifi mutfağa yeni girmeye başlayanların bile çok kolay yapabileceği bir tarif. İrmik tatlısı kolay yapımının yanı sıra çok da lezzetli bir şerbetli tatlı çeşididir. Çayın yanına yakışan bu lezzetli tatlıyı az malzeme ve pratik yapımı ile tercih edebilirsiniz. Peki, İrmik tatlısı nasıl yapılır? Şerbetli irmik tatlısı tarifi

İrmik tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Fırın kabını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1/2 adet limon suyu

Servisi için:

2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Yapılışı

Yumurtalar, toz şeker ve yoğurdu derin bir kapta mikser yardımıyla toz şeker eriyene kadar çırpın.

Süt, vanilya, elenmiş un, irmik ve kabartma tozunu sırasıyla ekleyerek karıştırın.

Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, ılınması için bekletin.

Fırından aldığınız tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI

Şerbetli tatlılarda şerbetin kıvamı ve dökülme zamanı çok önemlidir. Bu tür tatlılarda tatlı fırından çıkınca yani sıcakken üzerine ılık şerbet dökülmelidir.