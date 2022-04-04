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Yemek Tarifleri İrmik helvası tarifi (Tam ölçülü) nasıl yapılır? Ustasından tam kıvamında irmik helvası
Yemek Tarifleri

İrmik helvası tarifi (Tam ölçülü) nasıl yapılır? Ustasından tam kıvamında irmik helvası

Şerbeti kaynatmadan irmik helvası tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:47:00 - 2022-04-04 15:04:15
İrmik helvası tarifi (Tam ölçülü) nasıl yapılır? Ustasından tam kıvamında irmik helvası

Şerbeti kaynatmadan irmik helvası tarifi 

Malzemeler

  • 2 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı su
  • 1. 5 su bardağı toz şeker
  • 75 gr tereyağı

Şerbeti kaynatmadan irmik helvası tarifi nasıl yapılır?

Tencereye yağı alıp eritin. Üzerine irmiği ilave ederek kısık ateşte devamlı karıştırarak kavurun(15_20dk). Sonra üzerine şekerin ilave ederek ortama (3-5 dk) şeker eriyen kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Suyu ilave ederek devamlı karıştırın topaklanmasın. Kaynamaya başlayınca suyu tam çekilmeden ocağın altını ve tencere kapağı kapatarak 15 dk demlendirin. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.

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İrmik helvası tarifi 

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı irmik
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı çam fıstığı

İrmik helvası tarifi tarifi nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Çam fıstığını yarım su bardağının içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir tencereye alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle iyice kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alın. Ters çevirip çıkardıktan sonra üzerine dondurma ekleyebilir, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İrmik helvası süt yerine ne kullanılır?

Sütsüz irmik helvası tarifi

İrmik helvası sütsüz de yapılabilir. Süt kullanmadan su ile irmik yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 1 su bardağı irmik. 1 buçuk su bardağı şeker.

Sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik ve yağ tavada irmiklerin rengi değişene kadar çevrilir. Bu esnada şeker su da eritilir ve rengi değişen irmiğin üstüne karıştırılarak dökülür. İrmiğim suyu çekene dek karıştırmaya devam edilir. Daha sonra ocağın altı kapatılır ve kapak kapatılarak bir süre demlenmesi sağlanır.

 

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