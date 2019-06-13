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Irmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı! "İneklerim benim her şeyim"

Rize de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Aydın, ırmakta su içerken düşen ve boğularak can veren ineğine sarılıp gözyaşı döktü. Aydın, "İneklerim benim her şeyim." dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:37
Irmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı! "İneklerim benim her şeyim"

Rize'nin İkizdere ilçesinde, su içtiği sırada ırmağa düşen inek, boğuldu. Çiftçi Kenan Aydın, telef olan hayvanına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı Yağcılar köyünde çiftçilik yapan Kenan Aydın, büyükbaşlarını hayvanlarını otlatmak için Ovit Yaylası'ndaki mera alana götürdü. Aydın, sürüden kaybolduğunu fark ettiği ineğini bulmak için çevreyi aramaya başladı. Ancak sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla aramasını sonlandırıp köye dönen Aydın, yeniden geldiği bölgede köylülerin de eşliğinde arama çalışmasına devam etti. Yapılan aramada, kayıp inek, yayladan geçen ırmak içinde bulundu.

Dengesini kaybederek su içtiği ırmakta boğulduğu tespit edilen ineğini gören Kenan Aydın, üzüntü yaşadı. Aydın, telef olan hayvanına sarılarak gözyaşı döktü. Köy sakinlerince cep telefonu kamerasıyla fotoğraflanan Aydın'ın bu anlarını ise sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu.

Acılı adam: İneklerim benim her şeyim

Yörede geçimini çiftçilik ve hayvancılık yaparak kazandığını anlatan Kenan Aydın, ineğinin telef olmasına çok üzüldüğünü olduğunu söyledi. Aydın, "İneklerim benim her şeyim. Onların sütünü yağını satarak ailemi geçindiriyorum, başka gelirimiz yok. Çevremizde hayvancılık yapan az sayıda insan kaldı. Kimi zaman bir yabani tarafından telef oluyor hayvanlarımız ya da olaylar oluyor. Bunlar başımıza geldiğinde endişe ediyoruz. Yetkililerin, hayvancılığı yaşatmaya çalışan çiftçilere benzer olaylarda destek olmalarını bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:37
  1. Rize'nin İkizdere ilçesi
  2. İkizdere
  3. Kenan Aydın
  4. Ovit Yaylası

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