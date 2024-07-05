İrlandalılar Filistin'i unutmuyor...

Terörist İsrail'in 7 Ekim'de hız kazanan soykırımına en başından beri tepkisiz kalmayan ve onlarca gösteride yüzlerce gözaltına maruz kalan İrlandalılar bugün de eylemdeydi...

Bugün, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla, İrlanda Başbakanı Simon Harris'in de katıldığı, ABD Ticaret Odası gala etkinliği Dublin'deki bir otelde yapıldı.

Otelin önünde, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteride, "ABD'nin İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımdaki ortaklığını" bitirmesi talep edildi.

Göstericiler, "Savaş suçluları", "Özgür Filistin" ve "Günde 10 çocuk bacağını kaybediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) Yapımcısı Betty Purcell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımında ABD'nin suç ortaklığını protesto ediyoruz. Bütün bu olanlar kesinlikle felaket. Bombardıman altında koşan çocukların, kadınların, ailelerin fotoğraflarını televizyonlarda canlı yayında gördük. Kasıtlı olarak aç bırakıldığını biliyoruz ve hastaneler kasıtlı olarak bombalanıyor." ifadelerini kullandı.

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Gazze'de insanların yok edildiğini vurgulayan Purcell, bunların hiçbirinin ABD'nin tutarlı diplomatik desteği ve bombaları olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bu arada, İrlanda’nın Cork, Belfast, Clare şehirlerinde de 4 Temmuz ABD Bağımsızlık günü protesto edildi.

KAYNAK: AA