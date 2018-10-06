0553 313 94 23

İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük kolonoskopi ile çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcuya müşteri gibi giren turistin el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, özel bir hastanede gerçekleştirilen kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 23:54
İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük kolonoskopi ile çıkarıldı

Marmaris Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan İrlandalı turist Lan Campell, yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan Campell, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Campel, sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), 4 Ekim'de kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı.

Güvenlik kameralarından pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalışmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 23:54
  1. marmaris

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma
    1. Manchester United'dan muhteşem geri..
    2. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    3. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    4. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    5. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    6. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    7. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    8. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    9. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    10. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    11. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    12. Reuters'a konuşan Türk emniyet..
    13. Ahmet Çakar'dan Galatasaray..
    14. Bayern Münih'e kendi evinde büyük şok!..
    15. Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan..
    16. 15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını..
    17. İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta..
    18. Bayrampaşa'da fabrika yangını
    19. İdlib'de ağır silahlar cephe hattından..
    20. Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!