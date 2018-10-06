İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük kolonoskopi ile çıkarıldı

Marmaris Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan İrlandalı turist Lan Campell, yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan Campell, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Campel, sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), 4 Ekim'de kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı.

Güvenlik kameralarından pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalışmıştı.