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İrlandalı golcü Anthony Stokes, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Temmuz 2019 Salı 20:04
İrlandalı golcü Anthony Stokes, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor kulübü, Mickael Pote’nin boşluğunu 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile doldurdu. Adana Demirspor, Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Stokes geçtiğimiz sezon 23 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:04
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