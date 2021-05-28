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Dünya İrlanda'dan tarihi karar! Siyonist işgali ‘fiili ilhak’tır
Dünya

İrlanda'dan tarihi karar! Siyonist işgali ‘fiili ilhak’tır

İrlanda parlamentosu, İsrail’in Filistin topraklarını “fiili (de facto) ilhakı”nı kınayan önergeye destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:35:00 -
İrlanda'dan tarihi karar! Siyonist işgali ‘fiili ilhak’tır

Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi. Böylelikle İrlanda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. İsrail’in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv’in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik “açıkça eşitsiz” olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi. Bakan Coveney, önergenin “İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Coveney, “İsrail’in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği, hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet, bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır” dedi.

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